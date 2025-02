El guardaespaldas de Messi fue derribado en un partido de Inter Miami y estalló de bronca: "No gano..."

Además, fue más allá y lanzó una advertencia de cara al futuro: "Seamos honestos: la mayoría de ellos –y subrayo la mayoría, sin generalizar– no están completamente concentrados en sus deberes. En lugar de garantizar la seguridad, están más ocupados viendo el partido o tomando fotografías y videos".

El custodio de Messi dejó en claro que intervino por iniciativa propia y pidió mayor compromiso a quienes deben encargarse de evitar este tipo de situaciones. "Por favor, señores del personal de seguridad, les pido con todo el respeto y la seriedad que esto merece: permanezcan atentos. Hagan el trabajo por el que se les paga".

“No soy una celebridad, soy un trabajador”

En su mensaje, Cheuko también desmintió versiones sobre su salario y su supuesta vida de lujo. "No soy una celebridad y no tengo ego. No gano 3 millones de dólares al año, como pueden afirmar algunos medios", aclaró.

El hombre de confianza de Messi insistió en que está dispuesto a dar todo por su trabajo, pero advirtió que necesita colaboración: "Siempre estaré allí para apoyar y listo para intervenir cuando sea necesario. Pero si no hacen su parte, esta misión se vuelve muy difícil de manejar para mí solo".

El episodio en Panamá dejó expuesta la falta de control en los estadios y la preocupación por la seguridad de Messi en cada presentación de Inter Miami.