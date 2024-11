El hábito "tóxico" que Franco Colapinto "borró" para mejorar su rendimiento en las carreras

Colapinto reconoció que alejarse de ciertas plataformas lo ayuda a mantenerse enfocado en su carrera. “No me distraen tanto porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir cosas no tan agradables”, señaló.

Consciente de los desafíos que enfrentan los jóvenes en el automovilismo, Colapinto también compartió un mensaje para las nuevas generaciones de pilotos: “No dejen que la negatividad los afecte, porque hoy en día la gente es muy negativa y los juzga sin parar”.

El piloto argentino, que debutó en la máxima categoría este año, destacó la importancia de priorizar el entorno cercano: “Manténganse cerca de su familia y amigos más íntimos, porque son los únicos que van a estar a su lado cuando las cosas se pongan difíciles”.

Además, Colapinto entiende que manejar la fama es parte de ser piloto de Fórmula 1, pero también reconoce la necesidad de poner límites. “Forma parte del trabajo”, resumió. En un deporte donde el rendimiento y la imagen pública van de la mano, el bonaerense busca mantener los pies en la tierra mientras sigue representando a la Argentina en lo más alto del automovilismo mundial.