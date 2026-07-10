Milagro en el aire: se rompió la ventanilla del avión y un acto de amor salvó su vida

Un accidente inaudito que casi causa una tragedia enorme

Lo que debía ser un vuelo de rutina entre Grecia y Alemania terminó convertido en una escena de película de terror. Un pasajero estuvo a centímetros de morir luego de que una ventanilla de un avión de Ryanair se desprendiera en pleno vuelo. Eso provocó una brusca despresurización que lo dejó parcialmente fuera de la cabina. Solo el cinturón de seguridad, la rápida reacción de su esposa y la ayuda de otros pasajeros evitaron una tragedia.

El episodio ocurrió en el vuelo FR1879, un Boeing 737 que había despegado desde Tesalónica con destino a Memmingen, en el sur de Alemania. Según relataron testigos, cerca de una hora después del despegue se escuchó una fuerte explosión, similar al estallido de un neumático. Instantes después, la cabina perdió presión, cayeron las máscaras de oxígeno y comenzó el pánico entre los pasajeros.

La peor parte la sufrió un ciudadano serbio de 61 años que ocupaba el asiento junto a la ventanilla dañada. De acuerdo con los testimonios, una pieza que presuntamente se desprendió de uno de los motores impactó contra la ventana, que terminó cediendo por completo. La fuerza de la despresurización hizo que la cabeza, el cuello y los hombros del hombre quedaran fuera del avión mientras el viento lo arrastraba hacia el exterior.

En las páginas para seguir los vuelos se ve el accidente y el retorno al aeropuerto de Tesalónica, en Grecia. (foto: A24.com)

Su cinturón de seguridad impidió que fuera expulsado de la aeronave. Al mismo tiempo, su esposa logró sujetarlo de las piernas y otros pasajeros corrieron para ayudarla hasta conseguir introducirlo nuevamente en la cabina. Varios testigos afirmaron que fueron segundos de absoluta desesperación, con gritos, personas llorando y las máscaras de oxígeno colgando sobre los asientos.

Los pilotos declararon la emergencia y suspendieron inmediatamente el ascenso. El avión regresó al aeropuerto de Tesalónica, donde aterrizó sin inconvenientes. El pasajero fue trasladado a un hospital con lesiones en el cuello y los hombros, además de quemaduras por fricción provocadas por el intenso flujo de aire a baja temperatura. Su estado de salud fue reportado como estable.

En un comunicado oficial, Ryanair confirmó que el vuelo regresó poco después del despegue debido a que una ventanilla de pasajeros se desprendió durante el vuelo. La compañía indicó que la aeronave aterrizó con normalidad, que un pasajero recibió asistencia médica y que el resto de los viajeros continuó su recorrido hacia Alemania en un avión de reemplazo. La aerolínea no confirmó la causa del incidente, que ahora es investigada por las autoridades de Grecia, Malta e Irlanda para determinar si el desprendimiento fue consecuencia del impacto de una pieza del motor o de otra falla estructural.

Con el avión controlado, el pasajero serbio viaja en el asiento de al lado de la ventanilla siniestrada. Al llegar a tierra fue llevado al hospital de Tesalónica. Se informó que tiene heridas, pero su estado general es bueno. (foto: A24.com)

Los datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24 indican que la aeronave permaneció en el aire durante poco más de una hora y alcanzó una altitud de 16.000 pies (unos 4.900 metros) antes de descender y regresar al aeropuerto de Tesalónica.

Para minimizar las demoras, se dispuso un avión de reemplazo que trasladó a los pasajeros hasta Memmingen. Ese vuelo despegó de Tesalónica a las 9:53, hora local y curbrió la ruta, esta vez, con normalidad.

Como antecedente, el artículo recuerda que en 2024 un panel del fuselaje de un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo. En aquella oportunidad, el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros y seis tripulantes, debió realizar un aterrizaje de emergencia.