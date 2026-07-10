Nico Occhiato bajó un cambio y habló con Flor Peña: por qué ella no le hará juicio por $750 millones

El panelista precisó que la comunicación entre ambos fue muy positiva tras un primer contacto que estuvo cargado de tensión. "Nico aceptó la llamada y hablaron bien porque la primera llamada no fue en buenos terminos", añadió.

"¿La van a volver a contratar?", quiso saber Mauro Szeta. Ante esa consulta, su compañero contestó: "No es necesario porque todavía no se diluyó el contrato preexistente".

Finalmente, Luis Bremer indicó que la artista podría volver a trabajar en Luzu TV. "De hecho, podría volver el programa de Marley y Flor Peña. ¿Pregunté después dle lugar Mundial? Me dijeron que puede ser antes", cerró.



¿El conflcito en Luzu TV con Flor Peña afectó la relación con Marley?

Tras la fake news que Florencia Peña dio en Luzu TV sobre la supuesta muerte de Jorge Messi y la decisión de Nico Occhiato de sacar de la grilla de programación el programa que compartía con Marley, surgió un nuevo frente en el escándalo: la tensión entre Peña y su histórico amigo, que se mantuvo llamativamente en silencio mientras ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Marina Calabró y Guido Záffora lo pusieron en palabras al aire en El Observador: "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea".

Marina señaló un antecedente que grafica la lealtad unilateral que Florencia habría sostenido en esta amistad: "Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor". Y Záffora cerró con el estado anímico actual de la actriz: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal".