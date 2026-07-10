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Nico Occhiato bajó un cambio y habló con Flor Peña: por qué ella no le hará juicio por $750 millones

En Lape Club Social revelaron qué giro tomó la demanda que Flor Peña le inició al dueño de Luzu TV, Nico Occhiato.

10 jul 2026, 13:47
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Nico Occhiato bajó un cambio y habló con Flor Peña: por qué ella no le hará juicio por $750 millones

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Este viernes en Lape Club Social (América TV) revelaron que Nico Occhiato y Florencia Peña tuvieron una comunicación y avanza un acuerdo tras la demanda por 750 millones de pesos que la actriz y conductora quería concretar contra el fundador de Luzu TV tras su abrupta desvinculación.

"Nico Occhiato y Florencia Peña firmaron la pipa de la paz. Flor le inició una demanda millonaria y apareció un mediador, Marley, quien intentó acercar posiciones", contó Luis Bremer en el programa de Sergio Lapegüe.

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"¿Por qué Occhiato acepta un contacto con Flor Peña? Primero que nada por las tendencias en las redes. Por un lado, tiene una comunidad que acompaña, pero luego, esa opinión cambia. Al principio, en las redes mataban al Flor Peña, pero la tendencia cambió", continuó el panelista.

"Por otro lado, además de la demanda, que es motivo para decir 'hola, hablemos', hay que tener en cuenta que ella es mujer, una artista popular, de primera línea, y la única echada", acotó.

El panelista precisó que la comunicación entre ambos fue muy positiva tras un primer contacto que estuvo cargado de tensión. "Nico aceptó la llamada y hablaron bien porque la primera llamada no fue en buenos terminos", añadió.

"¿La van a volver a contratar?", quiso saber Mauro Szeta. Ante esa consulta, su compañero contestó: "No es necesario porque todavía no se diluyó el contrato preexistente".

Finalmente, Luis Bremer indicó que la artista podría volver a trabajar en Luzu TV. "De hecho, podría volver el programa de Marley y Flor Peña. ¿Pregunté después dle lugar Mundial? Me dijeron que puede ser antes", cerró.

¿El conflcito en Luzu TV con Flor Peña afectó la relación con Marley?

Tras la fake news que Florencia Peña dio en Luzu TV sobre la supuesta muerte de Jorge Messi y la decisión de Nico Occhiato de sacar de la grilla de programación el programa que compartía con Marley, surgió un nuevo frente en el escándalo: la tensión entre Peña y su histórico amigo, que se mantuvo llamativamente en silencio mientras ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Marina Calabró y Guido Záffora lo pusieron en palabras al aire en El Observador: "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea".

Marina señaló un antecedente que grafica la lealtad unilateral que Florencia habría sostenido en esta amistad: "Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor". Y Záffora cerró con el estado anímico actual de la actriz: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal".

     

 

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