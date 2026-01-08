El inesperado cambio que sufrió Boca en la planificación de su pretemporada

Según informaron este miércoles distintos periodistas que siguen el día a día del club, el lugar de Nacional será ocupado por Olimpia, que aceptó disputar el encuentro manteniendo tanto la fecha como la sede previstas.

Cuándo y dónde jugará Boca el nuevo amistoso

El partido ante Olimpia se disputará el domingo 18 de enero en San Nicolás, tal como estaba programado originalmente el duelo frente al conjunto uruguayo. Por el momento, no se informaron ni el horario del encuentro ni los medios de venta de las entradas, datos que el club dará a conocer en los próximos días.

De esta manera, Boca logra sostener su planificación sin perder un partido de preparación, algo clave en una pretemporada corta y exigente, donde cada ensayo sirve para ajustar cuestiones físicas, tácticas y futbolísticas.

El otro amistoso confirmado se jugará el miércoles 14 de enero a las 19, cuando Boca reciba a Millonarios en la Bombonera, en lo que será el primer test formal del equipo ante su gente.

Para qué le sirven estos amistosos al cuerpo técnico

Bajo la conducción de Claudio Úbeda, Boca busca aprovechar al máximo estos encuentros para empezar a delinear el equipo, evaluar rendimientos individuales y sumar minutos de competencia antes del arranque oficial de la temporada.

El inicio del Torneo Apertura está programado para el 25 de enero, cuando Boca enfrente a Deportivo Riestra. Llegar con ritmo y funcionamiento será fundamental, especialmente en un contexto donde el plantel todavía no incorporó refuerzos.

Mientras aguarda por la posible llegada de Marino Hinestroza y mantiene abiertas algunas negociaciones, el Xeneize apunta a sostener la competitividad tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, el gran anhelo del año.

La pretemporada, entonces, aparece como una etapa clave para sentar las bases de lo que vendrá. Más allá del cambio obligado en el calendario, Boca logró resolver el imprevisto sin mayores sobresaltos y mantiene firme su hoja de ruta.

Con dos amistosos confirmados, trabajo intenso en Ezeiza y un calendario exigente por delante, el Xeneize ajusta detalles y empieza a transitar un camino que lo tendrá nuevamente bajo la lupa, con la obligación de ser protagonista en cada competencia que dispute.