Luis Advíncula se despidió de Boca y vuelve a Perú: los polémicos motivos de su salida. 

advincula-perdio-su-puesto-en-boca-en-los-ultimos-partidos-foto-reutershannah-mckay-TJGFGDRCSU6SMKZX4FW63OJPFM (1) Advíncula perdió su puesto en Boca en los últimos partidos. (Foto: REUTERS)

El paso de Advíncula por Boca: números y momentos clave

Apodado “El Rayo”, Advíncula disputó 169 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, marcó 6 goles y ganó 4 títulos. Su mejor versión se vio en 2023, cuando fue pieza fundamental del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores.

En aquella campaña, fue autor del gol del 1-1 parcial en la recordada final ante Fluminense (derrota 1-2) disputada en el Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Con su salida, Boca pierde a un referente del ciclo reciente, mientras que Advíncula inicia una nueva etapa en Alianza Lima, marcado por el agradecimiento y el recuerdo de una etapa intensa en la Ribera.