Luis Advíncula se despidió de Boca y vuelve a Perú: los polémicos motivos de su salida

El lateral peruano rescindió su contrato con el Xeneize y volverá a su país para jugar en Alianza Lima. El futbolista profundizó remarcó el acompañamiento del club.

Después de cuatro años y medio, Luis Advíncula dejó de ser futbolista de Boca. El lateral peruano rescindió su contrato con el Xeneize para continuar su carrera en Alianza Lima y explicó las razones personales que lo llevaron a regresar a su país.

En diálogo con El Canal de Boca, Advíncula habló con emoción: Con sentimientos encontrados. Llevo muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno. Agradecido también con el presidente Juan Román Riquelme.

El futbolista profundizó sobre su salida y remarcó el acompañamiento del club en un momento sensible: Es complicado irte de un club así, pero así es la vida. Estoy pasando por un momento familiar medio complicado y ellos siempre se portaron bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí.

Advíncula también destacó el clima interno y el cariño recibido: Cumplí el sueño de jugar en un club gigantesco como este y pasé por todo: de ser criticado a muchas veces ser elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que también se equivoca y lo he aceptado. Es impresionante lo que se vive acá adentro: es una familia y se va a extrañar”.

Adv&iacute;ncula perdi&oacute; su puesto en Boca en los &uacute;ltimos partidos. (Foto: REUTERS)

Advíncula perdió su puesto en Boca en los últimos partidos. (Foto: REUTERS)

El paso de Advíncula por Boca: números y momentos clave

Apodado “El Rayo”, Advíncula disputó 169 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, marcó 6 goles y ganó 4 títulos. Su mejor versión se vio en 2023, cuando fue pieza fundamental del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores.

En aquella campaña, fue autor del gol del 1-1 parcial en la recordada final ante Fluminense (derrota 1-2) disputada en el Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Con su salida, Boca pierde a un referente del ciclo reciente, mientras que Advíncula inicia una nueva etapa en Alianza Lima, marcado por el agradecimiento y el recuerdo de una etapa intensa en la Ribera.

