Deportes
Emiliano Dibu Martínez
premio
BOMBAZO

¿El mejor del mundo? Nominaron al Dibu Martínez a un premio que podría consagrarlo definitivamente

El arquero argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, fue nominado por France Football y podría sumar un nuevo galardón. Los detalles.

¿El mejor del mundo? Nominaron al Dibu Martínez a un premio que podría consagrarlo definitivamente

Emiliano “Dibu” Martínez continúa consolidándose como uno de los mejores arqueros del planeta. Este jueves, la revista France Football lo incluyó una vez más en la lista de candidatos al Trofeo Yashin, el galardón que reconoce al mejor guardameta de la temporada. El argentino irá por su tercera estatuilla consecutiva, tras haberse quedado con el premio en las ediciones de 2023 y 2024.

¿El Dibu se despidió de los Villanos? (Foto: redes).
El Trofeo Yashin, nombrado en honor al mítico arquero soviético Lev Yashin, es entregado desde 2019 en la ceremonia del Balón de Oro. En esta edición, el evento se celebrará el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Teatro du Châtelet de París, Francia.

Quiénes compiten con Dibu Martínez por el Trofeo Yashin 2025

La competencia por el trofeo será exigente. Martínez comparte terna con otros nueve destacados arqueros del fútbol mundial:

  • Alisson Becker (Liverpool, Premier League)

  • Yassine Bono (Al-Hilal, Liga Saudí)

  • Lucas Chevalier (Lille, Ligue 1)

  • Thibaut Courtois (Real Madrid, La Liga)

  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Ligue 1)

  • Jan Oblak (Atlético de Madrid, La Liga)

  • David Raya (Arsenal, Premier League)

  • Matz Sels (Nottingham Forest, Premier League)

  • Yann Sommer (Inter de Milán, Serie A)

Cada uno de estos arqueros fue seleccionado por su desempeño individual y colectivo durante la temporada, teniendo en cuenta tanto sus actuaciones en clubes como en selecciones nacionales.

Cómo se vota al ganador del Trofeo Yashin

El sistema de votación del Trofeo Yashin es el mismo que el del Balón de Oro. Un grupo selecto de periodistas deportivos de los países mejor posicionados en el ranking FIFA es el encargado de elegir al ganador. Cada uno debe seleccionar a cinco candidatos, otorgándoles puntajes decrecientes: 6 puntos para el primero, 4 para el segundo, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para el quinto.

Los criterios principales que se tienen en cuenta son:

  • Rendimiento individual a lo largo de la temporada.

  • Logros colectivos con el club y la selección nacional.

  • Fair play y conducta deportiva.

Este método busca premiar no solo la efectividad bajo los tres palos, sino también la consistencia, la actitud y el impacto en el rendimiento del equipo.

Qué significa esta nueva nominación para el Dibu

Ser nominado por tercera vez consecutiva al Trofeo Yashin confirma el nivel de élite que sostiene Emiliano Martínez desde hace varios años. Desde su irrupción como figura de la Selección argentina en la Copa América 2021, el arquero de Aston Villa no ha dejado de destacarse tanto en el fútbol internacional como en su club.

Los galardones de 2023 y 2024 lo posicionaron entre los mejores del mundo, y esta nueva inclusión en la terna vuelve a poner su nombre en lo más alto del mapa futbolístico global.

Además, esta nominación llega en un año clave para el argentino, que busca consolidarse de cara al Mundial 2026 y mantener su puesto como uno de los pilares indiscutidos del seleccionado nacional.

Se habló de
Emiliano Dibu Martínez premio
