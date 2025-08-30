Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

El piloto argentino de Alpine estuvo cerca de avanzar a la siguiente fase, Q2, con una vuelta de 1:10.104. Quedó a solo 0.067 segundos del tiempo de corte, logrado por el brasileño Gabriel Bortoleto con su Sauber (1:10.037). Además, terminó a 0.210 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien se clasificó octavo con un tiempo de 1:09.894.