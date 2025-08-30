Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Franco Colapinto quedó eliminado en la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará la carrera principal del domingo desde la posición 16°.
El piloto de Alpine se lamentó por no haber podido avanzar a la segunda sesión de clasificación (Q2) del Gran Premio de Países Bajos.
El piloto argentino de Alpine estuvo cerca de avanzar a la siguiente fase, Q2, con una vuelta de 1:10.104. Quedó a solo 0.067 segundos del tiempo de corte, logrado por el brasileño Gabriel Bortoleto con su Sauber (1:10.037). Además, terminó a 0.210 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien se clasificó octavo con un tiempo de 1:09.894.
A pesar de algunos altibajos en las prácticas libres, no logró mejorar en la clasificación y terminó en el puesto 16. Superó al alemán Nico Hülkenberg (Kick), al francés Esteban Ocon, a Oliver Bearman (ambos de Haas) y al británico Lance Stroll (Aston Martin), quien abandonó antes de finalizar la sesión.
Tras la clasificación, expresó su frustración por haber quedado en las puertas de la siguiente instancia de clasificación. "Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman. Perdí tiempo y mucha carga aerodinámica. Estaba haciendo una buena vuelta, con buenos primeros y segundos sectores. Es una pena porque creo que podríamos haber pasado", se lamentó.
También indicó que los cambios realizados en la FP3 no fueron los más adecuados, pero lograron ajustarlos antes de la clasificación.