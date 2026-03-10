El insólito choque de Franco Colapinto durante un paseo por un río

Durante la charla mencionó palabras como “Argentina”, “gol”, “Dios” y el nombre de Lionel Messi, aunque las personas con las que hablaba parecían no reconocer de qué estaba hablando, lo que terminó convirtiendo la escena en otro momento divertido.

El cronograma del Gran Premio de China

Más allá de estos momentos fuera de la pista, Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se correrá este fin de semana en el circuito de Shanghái.

Viernes 13 de marzo

Práctica libre 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4.00

El piloto argentino afrontará así la segunda fecha de la temporada en la máxima categoría del automovilismo.