En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
VIDEO

El insólito choque de Franco Colapinto durante un paseo por un río

El piloto argentino se encuentra en Shanghái para correr el Gran Premio de Fórmula 1 y protagonizó dos escenas que se volvieron virales en redes sociales.

Video: el insólito momento en el que Franco Colapinto chocó durante un paseo por un río

Video: el insólito momento en el que Franco Colapinto chocó durante un paseo por un río

Mientras espera la segunda carrera del campeonato de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una escena inesperada durante su estadía en Shanghái que rápidamente se volvió viral.

Leé también Dura sanción para Colapinto en el arranque de la Fórmula 1: qué pasó en la largada del GP de Australia
Franco Colapinto fue penalizado en la Fórmula 1 y el motivo sorprendió a todos: Fue nuestra culpa

El joven compartió en sus redes sociales un video en el que se lo ve manejando una pequeña lancha por uno de los canales de la ciudad. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que intentó pasar por debajo de un puente y calculó mal la altura.

Embed

La embarcación terminó impactando contra la estructura y no logró atravesarla, lo que generó risas entre quienes estaban con él. El propio Colapinto publicó el momento en tono humorístico.

Pero ese no fue el único episodio curioso de su recorrido por la ciudad. En otro clip que también subió a sus redes, el argentino aparece conversando con personas que caminaban por la calle e intentando generar alguna reacción con referencias al país.

Durante la charla mencionó palabras como “Argentina”, “gol”, “Dios” y el nombre de Lionel Messi, aunque las personas con las que hablaba parecían no reconocer de qué estaba hablando, lo que terminó convirtiendo la escena en otro momento divertido.

Embed

El cronograma del Gran Premio de China

Más allá de estos momentos fuera de la pista, Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se correrá este fin de semana en el circuito de Shanghái.

Viernes 13 de marzo

  • Práctica libre 1: 0.30
  • Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

  • Carrera Sprint: 0.00
  • Clasificación: 4.00

Domingo 15 de marzo

  • Carrera principal: 4.00

El piloto argentino afrontará así la segunda fecha de la temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
Alpine asumió el error que perjudicó a Colapinto en Australia: "Solo podemos disculparnos con Franco"
Colapinto llegó a China para el próximo GP y volvió a sorprender a los hinchas de Boca con un llamativo detalle
Franco Colapinto largará 16° en Australia: "Hay que mejorar rápido"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar