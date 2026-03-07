Franco Colapinto largará 16° en Australia: "Hay que mejorar rápido"

En una clasificación marcada por el dominio de Mercedes y el inesperado accidente de Max Verstappen, Franco Colapinto no pudo avanzar más allá del puesto 16 en la grilla del Gran Premio de Australia, apertura de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Colapinto partirá 16° en el GP de Australia tras una clasificación dominada por Mercedes
El piloto argentino de 22 años, en su primera carrera completa como titular con BWT Alpine, llegó a la Q2 pero quedó eliminado sin poder pelear por posiciones más altas. Su compañero Pierre Gasly clasificó 14°, apenas dos puestos por delante, lo que refleja la paridad interna pero también el desafío del equipo francés en un circuito que exige precisión y ritmo sostenido.
La sesión tuvo su dosis de drama: el tricampeón Verstappen chocó en Q1 (pérdida de control en la curva 1, posiblemente por bloqueo o un problema inesperado), quedando sin tiempo válido y largando desde el fondo (posición 20). En contraste, George Russell se llevó la pole con un impresionante 1:18.518, completando un 1-2 para Mercedes junto al joven Kimi Antonelli.
Para Colapinto, el fin de semana estuvo condicionado por una molestia ocular: una quemadura leve en el ojo derecho causada por hielo seco que le cayó durante el trabajo en boxes al final de la FP2. A pesar del malestar (tratado con anestesia, cremas y gotas), compitió sin problemas mayores y repitió el 16° lugar que había mostrado en la última práctica libre.
Sobre el rendimiento del monoplaza y el proceso de adaptación al nuevo reglamento 2026, el pilarense fue contundente: "Tenemos una idea de lo que pasó, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte del auto cuando te das cuenta de los problemas que tiene. Llevarlo a la práctica después del simulador es difícil porque implica semanas y meses de diseño y fábrica. Lleva tiempo. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes con el auto y trabajar en eso".
Respecto a la comparación con Gasly y el panorama en la punta, agregó: "Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Vamos por buen camino, aunque no estamos donde queríamos estar. RB y Audi están muy fuertes y hay que entender el porqué y mejorar esos temitas que nos faltan. Hay que mejorar rápido porque, aunque es un campeonato largo, es importante evolucionar rápido".
Alpine esperaba estar más cerca de la Q3, pero el auto mostró limitaciones en qualy. Mañana, en la carrera, Colapinto buscará remontar posiciones en Albert Park Circuit, un trazado que no perdona errores y premia la estrategia y el ritmo de carrera.