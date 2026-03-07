Franco Colapinto largará 16° en Australia: "Hay que mejorar rápido"

El análisis de Colapinto

Sobre el rendimiento del monoplaza y el proceso de adaptación al nuevo reglamento 2026, el pilarense fue contundente: "Tenemos una idea de lo que pasó, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte del auto cuando te das cuenta de los problemas que tiene. Llevarlo a la práctica después del simulador es difícil porque implica semanas y meses de diseño y fábrica. Lleva tiempo. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes con el auto y trabajar en eso".

Respecto a la comparación con Gasly y el panorama en la punta, agregó: "Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Vamos por buen camino, aunque no estamos donde queríamos estar. RB y Audi están muy fuertes y hay que entender el porqué y mejorar esos temitas que nos faltan. Hay que mejorar rápido porque, aunque es un campeonato largo, es importante evolucionar rápido".

Alpine esperaba estar más cerca de la Q3, pero el auto mostró limitaciones en qualy. Mañana, en la carrera, Colapinto buscará remontar posiciones en Albert Park Circuit, un trazado que no perdona errores y premia la estrategia y el ritmo de carrera.