Dura sanción para Colapinto en el arranque de la Fórmula 1: qué pasó en la largada del GP de Australia

Franco Colapinto fue penalizado por incumplir el reglamento durante la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026, la primera carrera de la temporada del campeonato organizado por la FIA.
El debut de la temporada comenzó con polémica para el argentino. Una infracción en la grilla provocó una de las sanciones más duras del reglamento. Las cámaras y el mensaje por radio revelaron qué pasó realmente en la carrera donde terminó en el puesto 14.
Franco Colapinto fue penalizado en la Fórmula 1 y el motivo sorprendió a todos: "Fue nuestra culpa"
El piloto bonaerense tuvo que ingresar obligatoriamente a boxes y cumplir una detención de 10 segundos antes de volver a la pista. Sin embargo, el error no fue suyo, sino del equipo técnico de Alpine F1 Team.
Durante la competencia, los propios ingenieros se lo reconocieron a Colapinto a través de la radio interna del equipo. “Amigo, lo siento mucho. Cometimos una infracción en la línea de salida. Fue nuestra culpa. Concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento”, le dijo su ingeniero de pista, Stuart Barlow.
Colapinto recibió una de las sanciones más duras que existen durante una carrera de la Fórmula 1: el “Stop and Go”, una penalización que obliga al piloto a entrar al pit lane, detenerse durante 10 segundos sin que los mecánicos puedan trabajar en el auto y luego regresar a la competencia.
La sanción se produjo por un error del equipo Alpine en la grilla de largada. Según se pudo ver en la transmisión oficial, un mecánico tocó el auto del piloto argentino cuando faltaban menos de 15 segundos para el inicio de la carrera, algo que está prohibido por el reglamento.
El hecho ocurrió después de la tercera señal de advertencia que emiten los comisarios, momento en el que todo el personal de los equipos debe abandonar completamente la pista antes de que se apaguen las luces del semáforo.
En la cámara a bordo del auto número 43 se observó cómo un mecánico ingresó a corregir la posición del monoplaza, una acción que activó inmediatamente la investigación por parte de la FIA.
Tras revisar las imágenes, los comisarios determinaron que se había violado el procedimiento de largada y ordenaron que Colapinto ingresara a boxes para cumplir con la penalización.
Luego del incidente, el director de carrera difundió un documento oficial en conjunto con la FIA en el que se detallan los motivos de la sanción aplicada al piloto argentino.
En el informe se confirma que la penalización se debió al ingreso indebido de un miembro del equipo a la grilla de largada después de la señal final que ordena la evacuación del personal, lo que constituye una infracción directa al reglamento deportivo de la Fórmula 1.
Aunque la sanción complicó la estrategia del equipo desde el inicio del Gran Premio, el mensaje interno dejó en claro que el propio Alpine asumió la responsabilidad por el error que afectó a Colapinto en el arranque de la temporada.