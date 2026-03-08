Dura sanción para Colapinto en el arranque de la Fórmula 1: qué pasó en la largada del GP de Australia

La sanción se produjo por un error del equipo Alpine en la grilla de largada. Según se pudo ver en la transmisión oficial, un mecánico tocó el auto del piloto argentino cuando faltaban menos de 15 segundos para el inicio de la carrera, algo que está prohibido por el reglamento.

El hecho ocurrió después de la tercera señal de advertencia que emiten los comisarios, momento en el que todo el personal de los equipos debe abandonar completamente la pista antes de que se apaguen las luces del semáforo.

colapinto-australia

En la cámara a bordo del auto número 43 se observó cómo un mecánico ingresó a corregir la posición del monoplaza, una acción que activó inmediatamente la investigación por parte de la FIA.

Tras revisar las imágenes, los comisarios determinaron que se había violado el procedimiento de largada y ordenaron que Colapinto ingresara a boxes para cumplir con la penalización.

George Russell es el ganador en Australia y Colapinto quedó 14

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) - DNF Nico Hülkenberg (Audi) - DNF

El comunicado oficial de la FIA

Luego del incidente, el director de carrera difundió un documento oficial en conjunto con la FIA en el que se detallan los motivos de la sanción aplicada al piloto argentino.

En el informe se confirma que la penalización se debió al ingreso indebido de un miembro del equipo a la grilla de largada después de la señal final que ordena la evacuación del personal, lo que constituye una infracción directa al reglamento deportivo de la Fórmula 1.

Aunque la sanción complicó la estrategia del equipo desde el inicio del Gran Premio, el mensaje interno dejó en claro que el propio Alpine asumió la responsabilidad por el error que afectó a Colapinto en el arranque de la temporada.