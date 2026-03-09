Alpine asumió el error que perjudicó a Colapinto en Australia: "Solo podemos disculparnos con Franco"

A pesar del contratiempo, Nielsen valoró la experiencia que Colapinto pudo sumar en su primera carrera del año y remarcó que el trabajo junto al equipo continuará en las próximas competencias.

Por qué penalizaron a Colapinto en el Gran Premio de Australia

La sanción que recibió el piloto argentino fue una de las más severas que se aplican durante una carrera de Fórmula 1: un “Stop and Go”. Esta penalización obliga al piloto a ingresar a boxes, detener el auto durante diez segundos sin posibilidad de cambiar neumáticos y luego volver a la pista.

El castigo llegó por una infracción cometida por el equipo durante la preparación de la largada. Los ingenieros de Alpine tocaron el auto número 43 a menos de 15 segundos del inicio de la carrera, algo que está prohibido por el reglamento.

El incidente se produjo después de la tercera señal que emiten los comisarios para que los mecánicos abandonen completamente la parrilla antes de que se apaguen las luces del semáforo.

En la transmisión oficial incluso se pudo observar, a través de la cámara a bordo del monoplaza de Colapinto, cómo un mecánico ingresó de manera indebida para corregir la posición del auto. Tras revisar la situación, la Federación Internacional del Automóvil decidió aplicar la penalización.

Durante la carrera, el ingeniero Stuart Barlow se comunicó con el piloto argentino por radio para asumir el error del equipo. “Amigo, lo siento mucho. Cometimos una infracción en la línea de salida. Fue nuestra culpa. Concentrémonos en la carrera, por favor”, le dijo.

Cómo evaluó Alpine el resto de la carrera en Australia

Más allá del incidente con Colapinto, Alpine logró sumar su primer punto de la temporada gracias al décimo puesto del francés Pierre Gasly.

Nielsen destacó la actuación de Gasly y describió la carrera como una competencia exigente, marcada por varios duelos en pista y por diferentes factores que los pilotos debieron gestionar durante la prueba.

“Fue una carrera muy intensa al volante, con muchas batallas difíciles en la pista, y al final consiguió un buen resultado tras demostrar resiliencia y habilidad en un escenario complicado”, señaló.

Antes de enfocarse en el próximo desafío del calendario, el Gran Premio de China de Fórmula 1, el director del equipo también hizo referencia al inicio de una nueva etapa en la categoría.

“Este es el primer día de la nueva era de la Fórmula 1 y creo que todos podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, concluyó Nielsen, en una jornada que dejó aprendizaje para el equipo y para el piloto argentino.

GP de Australia 2026: posiciones finales

George Russell - Mercedes

- Mercedes Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

- Mercedes Charles Leclerc - Ferrari

- Ferrari Lewis Hamilton - Ferrari

- Ferrari Lando Norris - McLaren

- McLaren Max Verstappen - Red Bull Racing

- Red Bull Racing Oliver Bearman - Haas

- Haas Arvid Lindblad - Racing Bulls (RB)

- Racing Bulls (RB) Gabriel Bortoleto - Audi (Sauber)

- Audi (Sauber) Pierre Gasly - Alpine

- Alpine Esteban Ocon - Haas

- Haas Alexander Albon - Williams

- Williams Liam Lawson - Red Bull Racing

- Red Bull Racing Franco Colapinto - Alpine

- Alpine Carlos Sainz - Williams

- Williams Sergio Pérez - Racing Bulls (RB)

- Racing Bulls (RB) Lance Stroll - Aston Martin

DNF:

Fernando Alonso - Aston Martin

- Aston Martin Valtteri Bottas - Audi (Sauber)

- Audi (Sauber) Isack Hadjar - Racing Bulls (RB)

DNS: