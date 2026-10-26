El duro relato de Tamara Pettinato sobre su hermano Felipe: la recaída y las señales que notó en los últimos días

La situación judicial de Felipe Pettinato

La internación se produce en un contexto personal y judicial complejo. En abril de 2026, Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en relación con el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo, que sucedió en mayo de 2022. La sentencia incluyó una condena previa por abuso sexual simple y estableció pautas de conducta, entre ellas la continuidad de su tratamiento.

Además, según explicó Tamara en su testimonio, su hermano cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por otra causa derivada del expediente principal.

Por el momento, la familia mantiene la atención sobre su recuperación, mientras las declaraciones de Tamara aportan una mirada cercana sobre el proceso que atravesó Felipe antes de su nueva internación.