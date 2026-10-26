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El duro relato de Tamara Pettinato sobre su hermano Felipe: la recaída y las señales que notó en los últimos días

En PrimiciasYa, Tamara Pettinato habló de la nueva internación de Felipe, reveló cómo fue empeorando su estado y contó qué pasó antes de que quedara internado.

26 oct 2026, 19:58
felipe pettinato y tamara
felipe pettinato y tamara

Tamara Pettinato habló este lunes sobre la salud de su hermano Felipe en PrimiciasYa (América TV) y dio detalles del difícil momento que atraviesa el joven, quien fue internado tras sufrir una recaída. En su testimonio, la comunicadora explicó cómo fue su intervención, aclaró que la decisión de internarlo quedó en manos de los profesionales que lo atienden y describió el deterioro que observó en los últimos días.

"Está internado. Tuvo una recaída y sí, por supuesto que estuve ahí para para intervenir, pero en realidad es su equipo tratante el que el que decidió. Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo. Él está preso domiciliario por otra causa que se desprendió de la causa principal, está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien", contó Tamara.

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La hermana de Felipe también se refirió a las circunstancias en las que se encontraba antes de la internación. Según relató, el joven vivía con ella hasta pocos días antes de ser hospitalizado y su entorno fue notando un empeoramiento progresivo de su situación.

"Está preso domiciliario con tobillera, estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando porque cualquiera que que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas. Fue así, fue para abajo y terminamos en esto", agregó.

La situación judicial de Felipe Pettinato

La internación se produce en un contexto personal y judicial complejo. En abril de 2026, Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en relación con el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo, que sucedió en mayo de 2022. La sentencia incluyó una condena previa por abuso sexual simple y estableció pautas de conducta, entre ellas la continuidad de su tratamiento.

Además, según explicó Tamara en su testimonio, su hermano cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por otra causa derivada del expediente principal.

Por el momento, la familia mantiene la atención sobre su recuperación, mientras las declaraciones de Tamara aportan una mirada cercana sobre el proceso que atravesó Felipe antes de su nueva internación.

     

 

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