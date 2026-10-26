La experiencia paranormal de Analía Franchín con los Pitufos: "Tuvieron que exorcizar mi casa"

"Yo sé que uno lo puede tomar para la chacota, pero yo lo pasé muy mal de chiquita cuando se aparecieron los Pitufos", recordó la periodista.

En su relato, la panelista contó que su madre buscó ayuda en distintas iglesias y que la situación llegó a tal punto que, según describió, tuvieron que realizar un exorcismo en su casa. Además, recordó las consecuencias que aquel temor tuvo en su vida cotidiana. "Que mi madre en paz descanse, ustedes lo saben todo lo que tuvieron que hacer. Vinieron de la Iglesia de la Candelaria, vinieron de la Iglesia Evangélica de la calle Mercedes. Vino vinieron los Testigos de Jehová, vinieron un montón, tuvieron que exorcizar mi casa. Yo a la noche, chicos, de verdad les digo, o sea, yo pasé horror. Yo me hacía pis en la cama hasta los 8 años, pero yo sentía que los Pitufos estaban", relató.

Lejos de considerar que se trató simplemente de un miedo propio de la niñez, Franchín sostuvo que, incluso con el paso de los años, mantiene la certeza sobre lo que recuerda. La periodista remarcó que su percepción de aquellos episodios no cambió con el tiempo.

"Hoy, a punto de cumplir 54 años, no digo: 'Ah, es a mí me pasó porque era chica'. Yo te lo juro por Dios, que eso que yo viví hoy te lo vuelvo a decir que fue real", afirmó, al sostener que todavía considera real aquella experiencia.

Cuál fue el objeto que terminó con la experiencia paranormal de Analía Franchín

Durante la charla, una de las panelistas le preguntó por qué, si los Pitufos representaban una amenaza, nunca le habían hecho daño. Franchín respondió que creía haber estado protegida y describió las medidas que su familia tomaba para evitar que aquellas supuestas apariciones llegaran hasta ella.

"Porque yo creo que para mí estaba protegida, porque ya te digo, vinieron de todas las iglesias para poner arroz a la señora que trabajaba en casa en la punta de los pies para que no me llegara el pitufo por ahí. A mi hermana Marisa a este lado para que no me entrara por acá, la ventana acá, pero después me venían por arriba. Así que tuvimos que poner todo como una red, hasta que en un cajón de mi hermana de mi hermana Sandra encontramos un pañuelito así de este tamaño nomás que tenía una Pitufina.Prendimos la parrilla, la quemamos y yo lo juro, nunca más", le respondió Analía.

Así, la periodista compartió un recuerdo que, según sus propias palabras, estuvo atravesado por el terror y que todavía hoy considera una experiencia real.