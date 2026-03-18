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El llamativo cambio de Boca en sus redes sociales que generó un enorme debate entre los hinchas

Boca realizó un sorpresivo cambio en sus redes sociales, generando impacto y una enorme cantidad de reacciones entre los hinchas.

El llamativo cambio de Boca en sus redes sociales que generó un enorme debate entre los hinchas

Boca Juniors volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez no por cuestiones deportivas. En medio de un contexto institucional activo, el club decidió modificar su escudo en todas sus redes sociales y adoptar oficialmente una versión más simplificada, que ya había comenzado a utilizarse durante 2025.

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El cambio fue repentino. Sin anuncio previo ni comunicado formal, las cuentas oficiales dejaron atrás el clásico emblema cargado de estrellas para mostrar un diseño más limpio. La decisión no tardó en generar repercusión entre los hinchas, que reaccionaron ante una modificación que toca uno de los símbolos más representativos de la institución.

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Qué cambió en el escudo de Boca y por qué

El nuevo diseño elimina las estrellas que históricamente formaron parte del escudo xeneize, un elemento que durante años funcionó como representación de los títulos obtenidos. En su lugar, el club optó por una versión más simple, alineada con una tendencia de identidad visual más moderna y adaptable.

Si bien la modificación puede parecer abrupta, lo cierto es que esta versión no es completamente nueva. Boca ya la había introducido en 2025, en el marco de su aniversario número 120, y comenzó a utilizarla en distintos espacios: desde la indumentaria conmemorativa hasta sectores de La Bombonera y el predio.

La decisión de trasladar ahora ese diseño a las redes sociales responde a un objetivo más amplio: unificar criterios en la comunicación institucional y consolidar una identidad visual coherente en todos los canales.

Por qué el cambio genera debate entre los hinchas

Más allá de lo estético, el escudo de Boca tiene un fuerte peso simbólico. La presencia de estrellas no solo formaba parte del diseño, sino que también representaba la historia y los logros del club.

Por eso, la eliminación de ese elemento generó opiniones divididas. Mientras algunos valoran la simplificación y la modernización de la marca, otros sienten que se pierde parte de la esencia tradicional.

También influye el modo en que se comunicó el cambio: sin aviso previo, lo que acentuó el impacto y la sorpresa en redes sociales.

Qué busca Boca con esta nueva identidad visual

Además de la cuestión estética, el rediseño tiene una lógica práctica. El escudo con estrellas implicaba actualizaciones constantes cada vez que el club sumaba un nuevo título, lo que requería procesos de validación y ajustes en distintos soportes.

Con esta nueva versión, Boca apunta a evitar esas modificaciones recurrentes y a mantener una imagen estable en el tiempo. La simplificación, en ese sentido, no solo responde a una tendencia global en branding deportivo, sino también a una necesidad operativa.

Mientras tanto, el cambio convive con otros temas relevantes en la agenda institucional, como el proyecto de ampliación de La Bombonera. En ese contexto, la actualización del escudo aparece como parte de una renovación más amplia, que busca modernizar la imagen del club sin dejar de lado su historia.

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