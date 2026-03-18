El llamativo cambio de Boca en sus redes sociales que generó un enorme debate entre los hinchas

La decisión de trasladar ahora ese diseño a las redes sociales responde a un objetivo más amplio: unificar criterios en la comunicación institucional y consolidar una identidad visual coherente en todos los canales.

Por qué el cambio genera debate entre los hinchas

Más allá de lo estético, el escudo de Boca tiene un fuerte peso simbólico. La presencia de estrellas no solo formaba parte del diseño, sino que también representaba la historia y los logros del club.

Por eso, la eliminación de ese elemento generó opiniones divididas. Mientras algunos valoran la simplificación y la modernización de la marca, otros sienten que se pierde parte de la esencia tradicional.

También influye el modo en que se comunicó el cambio: sin aviso previo, lo que acentuó el impacto y la sorpresa en redes sociales.

Qué busca Boca con esta nueva identidad visual

Además de la cuestión estética, el rediseño tiene una lógica práctica. El escudo con estrellas implicaba actualizaciones constantes cada vez que el club sumaba un nuevo título, lo que requería procesos de validación y ajustes en distintos soportes.

Con esta nueva versión, Boca apunta a evitar esas modificaciones recurrentes y a mantener una imagen estable en el tiempo. La simplificación, en ese sentido, no solo responde a una tendencia global en branding deportivo, sino también a una necesidad operativa.

Mientras tanto, el cambio convive con otros temas relevantes en la agenda institucional, como el proyecto de ampliación de La Bombonera. En ese contexto, la actualización del escudo aparece como parte de una renovación más amplia, que busca modernizar la imagen del club sin dejar de lado su historia.