Boca igualó 1-1 con Unión y estiró su racha sin derrotas

Un partido con pocas llegadas

El primer acercamiento del encuentro fue para el conjunto local a los tres minutos, cuando el delantero Cristian Tarragona probó desde afuera del área y obligó al arquero Agustín Marchesín a intervenir sobre su poste izquierdo.

Boca recién generó su primera situación clara a los 19 minutos, luego de una buena combinación entre Leandro Paredes y Santiago Ascacibar que dejó a Merentiel frente al arco. El remate del delantero parecía convertirse en gol, pero el carrilero Mateo Del Blanco llegó a tiempo para despejar la pelota prácticamente sobre la línea.

El partido siguió con pocas emociones hasta los 41 minutos del primer tiempo, cuando Palacios recibió un centro desde la derecha, controló cerca del borde del área y sacó un remate que se metió junto al palo izquierdo de Marchesín para poner el 1-0.

La reacción del “Xeneize”

En el complemento, Boca salió decidido a buscar el empate. A los cuatro minutos, un centro de Milton Delgado encontró a Adam Bareiro, que intentó una tijera pero se topó con una buena respuesta del arquero Matías Mansilla.

El empate llegó poco después. A los 11 minutos, Bareiro volvió a probar con una definición acrobática que pegó en el travesaño y el rebote le quedó a Merentiel, que definió de primera para poner el 1-1 con el arquero desacomodado.

El delantero uruguayo volvió a ser protagonista a los 20 minutos, cuando encabezó un contraataque por la izquierda y asistió a Bareiro, aunque Mansilla reaccionó rápido y evitó el segundo con una gran atajada.

En el tramo final, Unión también tuvo sus oportunidades. Primero con un tiro libre de Mauro Pittón que controló Marchesín y, ya sobre el cierre, con un remate de Diego Armando Díaz que pasó muy cerca del poste.