Claudio Úbeda lamentó el empate de Boca ante Unión y explicó los cambios: "No me voy conforme"

“En el segundo tiempo generamos cuatro o cinco situaciones claras para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado”, analizó.

En ese sentido, señaló que el equipo necesita ser más preciso en el momento de finalizar las jugadas, aunque remarcó que le preocuparía más la falta de generación ofensiva.

“Me ocuparía más si no generáramos situaciones. Las generamos y es cuestión de empezar a tener la fortuna de empezar ganando o concretar las que tenemos”, explicó.

Además, destacó el rendimiento del arquero rival, Matías Mansilla, quien tuvo intervenciones importantes durante el partido.

¿Por qué Claudio Úbeda sacó a Santiago Ascacíbar?

Uno de los momentos que más llamó la atención del encuentro fue la salida de Santiago Ascacíbar al comienzo del segundo tiempo, una decisión que generó críticas entre los hinchas en redes sociales.

El entrenador explicó que el cambio estuvo relacionado con una molestia física que el mediocampista manifestó durante el partido.

“La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña”, detalló.

En su lugar ingresó Ander Herrera. Más tarde, también volvió a sumar minutos Alan Velasco, quien regresó tras casi dos meses de ausencia por un esguince en su rodilla izquierda.

Sobre el final del encuentro, Úbeda también decidió el ingreso de Malcom Braida en lugar de Miguel Merentiel, con la intención de darle mayor profundidad al ataque por la banda derecha.

Con este empate en Santa Fe, Boca quedó con 14 puntos y se ubica sexto en la Zona A del campeonato. En la próxima fecha, el equipo buscará volver al triunfo cuando reciba a Instituto de Córdoba en La Bombonera.