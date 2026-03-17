Juan Román Riquelme bajó al vestuario tras el empate de Boca con Unión y tuvo una charla privada con el plantel

Uno de los ejes de la charla fue la participación de Boca en la próxima Copa Libertadores, que comenzará en abril. El club conocerá este jueves a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos, un objetivo central para la temporada.

En ese contexto, Riquelme buscó reforzar la confianza del plantel en medio de las críticas que surgieron tras el empate en Santa Fe.

Cómo llega Boca al próximo partido

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento irregular en cuanto a resultados, situación que generó cuestionamientos por parte de los hinchas.

El próximo compromiso será este domingo 22 de marzo, cuando Boca reciba a Instituto de Córdoba en La Bombonera desde las 20. El Xeneize intentará volver al triunfo en su estadio, una de las cuentas pendientes en el actual torneo.

Con la mirada puesta en el ámbito local y en el regreso a la Libertadores, el mensaje interno del presidente apunta a sostener la confianza del grupo y encarar lo que viene con mayor solidez futbolística.