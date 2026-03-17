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Juan Román Riquelme bajó al vestuario tras el empate de Boca con Unión y tuvo una charla privada con el plantel

El presidente de Boca se reunió con el plantel tras la igualdad ante Unión y dejó un claro mensaje en medio del momento irregular del equipo.

Juan Román Riquelme bajó al vestuario tras el empate de Boca con Unión y tuvo una charla privada con el plantel

El empate de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe dejó secuelas más allá del resultado. En medio de un presente irregular en el Torneo Apertura, el presidente del club, Juan Román Riquelme, tomó una decisión que suele repetir en su gestión: hablar cara a cara con el plantel.

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Apenas finalizado el encuentro en el estadio 15 de Abril, Riquelme se dirigió al vestuario y mantuvo una charla privada con los jugadores. Según informó el periodista Tato Aguilera, el objetivo del encuentro fue transmitir un mensaje de aliento en un momento en el que el equipo no logra consolidar resultados.

La presencia del presidente no pasó desapercibida. Riquelme había viajado con la delegación, pero no siguió el partido desde las tribunas, sino que permaneció en el vestuario y lo vio por televisión.

Qué mensaje le dejó Riquelme al plantel de Boca

De acuerdo a lo trascendido, el mensaje del presidente estuvo enfocado en respaldar a los futbolistas y apuntar a lo que viene en el corto plazo.

Uno de los ejes de la charla fue la participación de Boca en la próxima Copa Libertadores, que comenzará en abril. El club conocerá este jueves a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos, un objetivo central para la temporada.

En ese contexto, Riquelme buscó reforzar la confianza del plantel en medio de las críticas que surgieron tras el empate en Santa Fe.

Cómo llega Boca al próximo partido

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento irregular en cuanto a resultados, situación que generó cuestionamientos por parte de los hinchas.

El próximo compromiso será este domingo 22 de marzo, cuando Boca reciba a Instituto de Córdoba en La Bombonera desde las 20. El Xeneize intentará volver al triunfo en su estadio, una de las cuentas pendientes en el actual torneo.

Con la mirada puesta en el ámbito local y en el regreso a la Libertadores, el mensaje interno del presidente apunta a sostener la confianza del grupo y encarar lo que viene con mayor solidez futbolística.

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