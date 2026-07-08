Mauro Icardi fue por todo contra Yanina Latorre y lanzó una picante chicana sobre Diego

"Entonces veo a Yanina desesperada con el auto. Estaba poseída por un demonio", agregaba el exfutbolista. Acto seguido, la conductora recordaba con humor cómo vivió aquel momento de incertidumbre: "No me contestó 40 minutos, no venía, no venía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llamé a la guardia".

Y cerraba la anécdota con una confesión tan desopilante como sincera: "Yo te quise pisar con el auto. O sea, cuando lo encontré.... Me agarró un ataque. Como que me imaginé en la casa de una mina. Me imaginé que iba con el perro y aparte me molestó. Dije: 'El perro mirando como co..."

Cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre volvió a sorprender al revelar que Mauro Icardi consiguió trabajo, justo cuando su futuro futbolístico sigue siendo una incógnita.

Todo comenzó con una frase que descolocó al panel y abrió la puerta a todo tipo de conjeturas. “Icardi consiguió trabajo”, lanzó Yanina, y de inmediato sus compañeras imaginaron un nuevo club, un regreso a la Argentina o algún cambio deportivo. Pero la respuesta fue mucho más inesperada.

“Consiguió trabajo. Lo que no sé es si se retira del fútbol definitivamente o el fútbol lo retiró”, disparó la conductora, fiel a su estilo filoso y provocador.

Antes de dar el detalle, Latorre repasó el contexto judicial que atraviesa el delantero. Recordó que días atrás había cancelado la deuda alimentaria para evitar trabas legales que podían impedirle salir del país. Según explicó, el permiso para volver a Turquía dependía de acreditar ante la Justicia que tenía una actividad laboral en ese destino.

Fue entonces cuando apareció el documento que, según contó, Icardi presentó en el expediente. “Él presentó su trabajo nuevo en el juzgado. En Turquía tiene un trabajo”, adelantó.

A continuación, leyó parte del contrato que confirma su nueva función. “Contrato de embajador de marca. El contrato de embajador de marca se celebra el primero de julio del 2026 entre Cosmedica Clínica, en adelante la compañía, y el señor Mauro Emanuel Icardi, en adelante el embajador. La compañía y el embajador se denominarán en adelante de forma conjunta las partes. La compañía designa al embajador como su embajador de marca oficial durante la vigencia de este contrato”, leyó al aire. Y resumió con ironía: “O sea, que a partir de ahora es embajador de una marca, es influencer, es el único trabajo. Es un tratamiento de alopecia. De implantes capilares. En Turquía son muy famosos”.

Lejos de quedarse ahí, Yanina aprovechó para lanzar otro comentario con destinataria incluida. “En Turquía son famosas estas clínicas. La gente viaja a Turquía a hacerse implantes. Hay agencias de viajes que te lo venden. Y acá está la China, en la puerta de Cosmedica. Digo, pobre ella que quería un jugador que gane 10 palos al año, terminó con uno que saben cuánto le pagan”, comentó con su habitual tono mordaz.

Por último, reveló cuál sería la cifra que percibiría el delantero por este vínculo comercial y aclaró que el acuerdo tendría una duración limitada, mientras espera definir su futuro deportivo. “Esto es hasta septiembre igual. Después en septiembre, tal vez, tiene una oferta de Arabia. No es que no lo quiere el Garatasaray del todo. Le ofrecen mucho menos dinero por su bajo rendimiento. Porque está muy ocupado en pelear conmigo, con los periodistas, insultan a todo el mundo”, sostuvo.

Y cerró con el dato económico que encendió el debate. “Por tres meses, el gran Mauro Icardi, crack, futurazo del mundo, le dan 100 mil euros. Son 33 mil euros por mes”, concluyó.