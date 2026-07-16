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El beso de Julián Álvarez y Enzo Fernández tras el triunfo de la Selección que se hizo viral

En las redes sociales comenzó a circular un video explosivo donde se ve a Julán Álvarez dándose un beso con Julián Álvarez luego de la victoria ante Inglaterra.

16 jul 2026, 17:59
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El beso de Julián Álvarez y Enzo Fernández tras el triunfo de la Selección que se hizo viral.

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Después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, un video creado con inteligencia artificial se volvió furor en las redes al mostrar a Lionel Messi, Lionel Scaloni y otros integrantes del plantel moviéndose con la coreo del último videoclip de Madonna. La propia artista lo compartió en sus historias de Instagram, lo que terminó de disparar la viralización de la publicación.

El montaje utiliza la canción "Danceteria" para incorporar digitalmente a los futbolistas argentinos en las escenas similares al videoclip original, junto a Emiliano "Dibu" Martínez, Claudio "Chiqui" Tapia, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, todos integrados a la coreografía junto a los bailarines originales.

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Sin embargo, el fragmento que más repercusión generó fue uno en el que Julián Álvarez y Enzo Fernández aparecen besándose durante apenas unas décimas de segundo. La escena, tan breve como comentada, se convirtió en uno de los memes más compartidos del video, que también incluye a Giovani Lo Celso con un vaso en la mano y a Lautaro Martínez convertido en bailarín de ballet.

El material fue difundido originalmente por el usuario @nosoytutanka y luego replicado por Madonna. El videoclip original de "Danceteria", lanzado a comienzos de junio para presentar el disco Confessions II, muestra a la cantante escapando de cámaras y luces junto a Julia Garner, Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A'zion, Gwendoline Christie y Richard Grant. El álbum marcó el regreso discográfico de Madonna tras siete años sin lanzar material nuevo, desde Madame X en 2019, y se convirtió en su décimo número uno en el ranking Billboard 200.

¿Cuál es el amuleto de Antonela Roccuzzo para alentar a la Selección?

Antonela Roccuzzo es muy cabulera y lleva siempre consigo un objeto muy preciado que utiliza como amuleto contra la envidia y las malas energías: una cinta con mostacillas rematada por un ojo turco que cuelga de su celular, tal como se la vio en un posteo suyo en Instagram tomando un café.

El ojo turco, ojo de la suerte o nazar, es un amuleto con forma de gota plana que representa un ojo y al que se le atribuyen propiedades protectoras. Es muy popular en Turquía y Grecia como defensa contra el mal de ojo, una tradición que se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, según la cual los sentimientos negativos se proyectan a través de la mirada; por eso, era costumbre llevarlo como amuleto en collares, pulseras, aros o tobilleras, o colocarlo en el auto, el escritorio o el celular, tal como hace la esposa de Lionel Messi.

     

 

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