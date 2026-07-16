El beso de Julián Álvarez y Enzo Fernández tras el triunfo de la Selección que se hizo viral.

¿Cuál es el amuleto de Antonela Roccuzzo para alentar a la Selección?

Antonela Roccuzzo es muy cabulera y lleva siempre consigo un objeto muy preciado que utiliza como amuleto contra la envidia y las malas energías: una cinta con mostacillas rematada por un ojo turco que cuelga de su celular, tal como se la vio en un posteo suyo en Instagram tomando un café.

El ojo turco, ojo de la suerte o nazar, es un amuleto con forma de gota plana que representa un ojo y al que se le atribuyen propiedades protectoras. Es muy popular en Turquía y Grecia como defensa contra el mal de ojo, una tradición que se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, según la cual los sentimientos negativos se proyectan a través de la mirada; por eso, era costumbre llevarlo como amuleto en collares, pulseras, aros o tobilleras, o colocarlo en el auto, el escritorio o el celular, tal como hace la esposa de Lionel Messi.