Revelaron el ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

De acuerdo con la estimación de RacingNews365, el piloto argentino se encuentra entre los sueldos más bajos de la parrilla. Su contrato con Alpine se ubica entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, cifra habitual para pilotos jóvenes o debutantes dentro de la categoría.

El mismo rango salarial tiene Arvid Lindblad, el novato de Racing Bulls, lo que ubica a ambos en el último escalón del ranking. La lista, sin embargo, no es oficial: el propio medio aclaró que se trata de estimaciones elaboradas a partir de entrevistas con distintas fuentes del paddock.

Además, los montos publicados no incluyen bonificaciones por rendimiento ni acuerdos individuales con patrocinadores, ingresos que suelen representar una parte importante del total para muchos pilotos.

Quiénes son los pilotos mejor pagos de la grilla

El ranking de sueldos difundido por el medio especializado está encabezado por Verstappen, seguido por Hamilton y el dúo Russell-Leclerc. Luego aparecen Norris, Fernando Alonso con 20 millones en Aston Martin, y el grupo compuesto por Oscar Piastri y Carlos Sainz, ambos con 13 millones.

Más abajo se ubican pilotos como Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll, con contratos de 12 millones de dólares, mientras que otros nombres como Checo Pérez, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Valtteri Bottas completan la zona media de la tabla.

En la parte final del ranking aparecen los pilotos con contratos más bajos, entre los que se encuentra Colapinto. Aun así, el argentino tendrá la oportunidad de consolidarse en la categoría durante la temporada 2026, en un equipo como Alpine que buscará dar un salto de rendimiento.

El ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1