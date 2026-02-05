En vivo Radio La Red
Deportes
Fórmula 1
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Revelaron el ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Un medio especializado difundió la estimación de los contratos de los 22 pilotos de la grilla. ¿En qué puesto se encuentra el piloto argentino?

A pocas semanas del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se conoció un ranking con los salarios estimados de los 22 pilotos que integran la grilla. La lista, publicada por el medio especializado RacingNews365, incluye al argentino Franco Colapinto, quien volverá a competir con la escudería Alpine.

image

Según el informe, el piloto argentino aparece en la parte baja del ranking. Su contrato estaría valuado entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, una cifra similar a la del británico Arvid Lindblad, quien debutará este año en la categoría con Racing Bulls.

El listado está encabezado por el neerlandés Max Verstappen, actual referencia de la Fórmula 1, con un salario anual de 70 millones de dólares en Red Bull. Detrás suyo aparece el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que percibe 60 millones por temporada en Ferrari.

El podio lo completan dos pilotos con el mismo ingreso anual: George Russell, de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari, ambos con contratos de 34 millones de dólares. En el quinto puesto se ubica el último campeón, Lando Norris, de McLaren, con un salario de 30 millones por temporada.

Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

De acuerdo con la estimación de RacingNews365, el piloto argentino se encuentra entre los sueldos más bajos de la parrilla. Su contrato con Alpine se ubica entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, cifra habitual para pilotos jóvenes o debutantes dentro de la categoría.

El mismo rango salarial tiene Arvid Lindblad, el novato de Racing Bulls, lo que ubica a ambos en el último escalón del ranking. La lista, sin embargo, no es oficial: el propio medio aclaró que se trata de estimaciones elaboradas a partir de entrevistas con distintas fuentes del paddock.

Además, los montos publicados no incluyen bonificaciones por rendimiento ni acuerdos individuales con patrocinadores, ingresos que suelen representar una parte importante del total para muchos pilotos.

Quiénes son los pilotos mejor pagos de la grilla

El ranking de sueldos difundido por el medio especializado está encabezado por Verstappen, seguido por Hamilton y el dúo Russell-Leclerc. Luego aparecen Norris, Fernando Alonso con 20 millones en Aston Martin, y el grupo compuesto por Oscar Piastri y Carlos Sainz, ambos con 13 millones.

Más abajo se ubican pilotos como Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll, con contratos de 12 millones de dólares, mientras que otros nombres como Checo Pérez, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Valtteri Bottas completan la zona media de la tabla.

En la parte final del ranking aparecen los pilotos con contratos más bajos, entre los que se encuentra Colapinto. Aun así, el argentino tendrá la oportunidad de consolidarse en la categoría durante la temporada 2026, en un equipo como Alpine que buscará dar un salto de rendimiento.

El ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
  • Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
  • Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares
