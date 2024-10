El mensaje de Edinson Cavani que enloqueció a los hinchas de Boca: "Voy a..."

A sus 37 años, Cavani ya manifestó su deseo de que Boca sea el último club de su carrera. Tras su llegada en 2023, el ex-PSG jugó 44 partidos y marcó 20 goles con la camiseta Xeneize, superando un inicio complicado en el que acumuló cinco encuentros consecutivos sin convertir. Aunque actualmente atraviesa una sequía goleadora, la hinchada sigue mostrándole su apoyo con cánticos de "uruguayo, uruguayo" cada vez que pisa el césped.

image.png

Recuperado de una lesión en el sóleo, Cavani espera volver a reencontrarse con el gol, algo que no logra desde el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro. A pesar de su sequía en la Liga Profesional, el delantero mantiene la confianza en que lo mejor está por venir. "Estoy feliz y contento por la decisión de quedarme. La gente me demuestra cariño todos los días, y yo me voy a entregar al máximo para acompañar al equipo, especialmente en los momentos difíciles", aseguró Cavani.

Con el próximo encuentro frente a Tigre en el horizonte, marcado para el 19 de octubre, Boca también podría dar inicio a una nueva era bajo la dirección de Fernando Gago, quien está próximo a asumir como entrenador del club.