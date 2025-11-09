El mensaje de Franco Colapinto tras el triunfo de Boca sobre River: el posteo que hizo estallar a los hinchas

Pese a su prudencia, el resultado final terminó dándole la razón. Boca se impuso con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, sellando un 2-0 idéntico al que el piloto había mencionado días atrás.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, había expresado en diálogo con Cadena 3, en una frase que, tras el partido, se viralizó como una suerte de “predicción” entre los hinchas.

Boca también festejó con él: el mensaje institucional del club

Además del resultado deportivo, Colapinto recibió una noticia clave en su carrera: la confirmación oficial de su continuidad en Alpine para la temporada 2026. El piloto bonaerense seguirá como titular en la Fórmula 1, lo que representa un paso histórico para el automovilismo argentino.

La cuenta oficial de Boca Juniors en redes sociales no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un mensaje de felicitación por su nuevo contrato, destacando su orgullo por representar al país y por ser hincha del club. Fue un gesto institucional poco habitual, que evidenció la conexión entre el piloto y el mundo xeneize.