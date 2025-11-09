En vivo Radio La Red
El mensaje de Franco Colapinto tras el triunfo de Boca sobre River: el posteo que hizo estallar a los hinchas

El piloto argentino vivió un domingo cargado de emociones: corrió en Interlagos y celebró el triunfo de Boca ante River. Mirá.

Franco Colapinto vivió un domingo cargado de emociones. Horas después de competir en el Gran Premio de San Pablo, el piloto argentino celebró desde Brasil el triunfo de Boca sobre River por 2 a 0, resultado que aseguró la clasificación del Xeneize a la Copa Libertadores 2026.

El joven de 22 años, gran protagonista de la Fórmula 1 con el equipo Alpine, siguió el Superclásico a la distancia y no ocultó su felicidad tras el resultado. Apenas finalizó el partido, Colapinto compartió una historia en su cuenta de Instagram donde escribió un simple pero contundente mensaje. “Vamooooo”, acompañado de emojis alusivos a Boca y un posteo publicado por el conjunto Xeneize.

Su publicación no tardó en viralizarse entre los hinchas, que destacaron su pasión por los colores azul y oro incluso estando a miles de kilómetros.

posteo_colapinto_boca

Cómo vivió Franco Colapinto el Superclásico desde Brasil

Antes de la largada en Interlagos, Colapinto ya había dejado en claro su fanatismo. En la previa del Gran Premio, posó con la camiseta de Boca dentro del paddock y respondió a varias preguntas sobre el Superclásico durante una entrevista. Sin embargo, prefirió ser cauto. “No quiero decir mucho, por las dudas no quiero mufar”, bromeó ante los periodistas.

Pese a su prudencia, el resultado final terminó dándole la razón. Boca se impuso con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, sellando un 2-0 idéntico al que el piloto había mencionado días atrás.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, había expresado en diálogo con Cadena 3, en una frase que, tras el partido, se viralizó como una suerte de “predicción” entre los hinchas.

Boca también festejó con él: el mensaje institucional del club

Además del resultado deportivo, Colapinto recibió una noticia clave en su carrera: la confirmación oficial de su continuidad en Alpine para la temporada 2026. El piloto bonaerense seguirá como titular en la Fórmula 1, lo que representa un paso histórico para el automovilismo argentino.

La cuenta oficial de Boca Juniors en redes sociales no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un mensaje de felicitación por su nuevo contrato, destacando su orgullo por representar al país y por ser hincha del club. Fue un gesto institucional poco habitual, que evidenció la conexión entre el piloto y el mundo xeneize.

