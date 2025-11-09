La confesión más honesta de Karina Jelinek sobre su relación con Flor Parise: "Soy..."

Sobre el final, Ubfal le preguntó por Gabriel “Lechuga” Liñares, expareja de Flor Parise. Karina respondió con naturalidad: “Con Gabriel que le dicen lechuga, porque es vegetariano, no me molesta. ¿Sabés las cosas la cantidad de cosas que compartimos juntos? Viajes. Él es reamable, recaballero”.

Qué contó Karina Jelinek sobre su fuerte confirmando su separación de Flor Parise

Durante una entrevista con LAM (América TV), Karina Jelinek habló sobre el episodio que la llevó a publicar en sus redes sociales que estaba soltera. La modelo reconoció que fue una reacción impulsiva tras una “peleita” con Flor Parise en un boliche, situación que la incomodó y la llevó a expresarse públicamente.

"Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales", comenzó explicando Jelinek, haciendo referencia al mensaje que generó revuelo en los medios.

Más adelante, Karina relató cómo se dieron los hechos: "Digo: '¿no, qué dije?'. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas. Ese día que había publicado, salí de Tequila, que me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue así real", expresó, reconociendo que no se arrepiente de lo que compartió.

Respecto a su relación con Flor Parise y el motivo detrás del enojo, aclaró: "Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir que estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".

En esa línea, Jelinek admitió con sinceridad: "Soy un poco tóxica también la verdad pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".

Finalmente, al ser consultada sobre su situación sentimental actual y los planes de casamiento simbólico que tenía con Flor, concluyó con una frase que define su estilo de vida: "Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día".