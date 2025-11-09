A24.com

La confesión más honesta de Karina Jelinek sobre su relación con Flor Parise: "Soy..."

Karina Jelinek habló en Infama sobre su relación con Flor Parise, los rumores de casamiento y su costado más íntimo, con confesiones tan sinceras como inesperadas.

9 nov 2025, 22:10
Este domingo Karina Jelinek habló en Infama (América TV) y no esquivó ninguna pregunta. Con su estilo espontáneo y sin filtro, la modelo se refirió a su vínculo con Flor Parise, los rumores de casamiento y hasta reconoció aspectos personales que sorprendieron a todos.

La charla comenzó con una consulta directa de la panelista Laura Ubfal: “Quería saber si se van a casar con Flor o no, ¿para cuándo al final?”. Karina, fiel a su sinceridad, respondió sin vueltas: “Yo qué sé, no sé, no sé, porque en su momento era algo simbólico, en una isla, en Tulum, un hotel que siempre me invitan los dueños porque necesitan promoción del lugar. Entonces yo le hago contenido en redes sociales y voy unos días, está buenísimo eso. Nos ofrecieron eso como algo de diversión, pero en realidad no, no es nada serio. Y ya pasó, no creo que lo haga”.

Más adelante, Karina Iavícoli quiso saber cómo se toma los comentarios que circulan sobre su relación con Flor: “¿Te molesta que siempre estén hablando de vos y de Flor y dicen: 'Es una pareja tóxica, se separan, van, vienen, se llevan mal'”. Jelinek, lejos de molestarse, respondió con total honestidad: “Ah, estás tirando mucha información. No me molesta porque es verdad”. Y agregó: “Yo soy un poco tóxica, no me gustan muchas cosas. Lo admito y eso ya es un gran paso”.

Ahí, Santiago Sposato le preguntó si se considera celosa. Karina no dudó: “Sí, a veces sí, soy celosa de lo que me interesa y de lo que realmente me perturba. Soy de Aries. ¿Sabés por qué me considero un poco tóxica? Porque a veces yo me descargo con mis redes sociales. Me enojo como todas, como Wanda, y tenemos un montón de público que, para mí, son como psicólogos que me escuchan, porque no le quiero llevar problemas a mi familia, a contarle a mi mamá, a mi papá estas cosas. Entonces digo: 'Ay, no, estoy así, me descargo'. Al otro día me quiero morir”.

Sobre el final, Ubfal le preguntó por Gabriel “Lechuga” Liñares, expareja de Flor Parise. Karina respondió con naturalidad: “Con Gabriel que le dicen lechuga, porque es vegetariano, no me molesta. ¿Sabés las cosas la cantidad de cosas que compartimos juntos? Viajes. Él es reamable, recaballero”.

Qué contó Karina Jelinek sobre su fuerte confirmando su separación de Flor Parise

Durante una entrevista con LAM (América TV), Karina Jelinek habló sobre el episodio que la llevó a publicar en sus redes sociales que estaba soltera. La modelo reconoció que fue una reacción impulsiva tras una “peleita” con Flor Parise en un boliche, situación que la incomodó y la llevó a expresarse públicamente.

"Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales", comenzó explicando Jelinek, haciendo referencia al mensaje que generó revuelo en los medios.

Más adelante, Karina relató cómo se dieron los hechos: "Digo: '¿no, qué dije?'. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas. Ese día que había publicado, salí de Tequila, que me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue así real", expresó, reconociendo que no se arrepiente de lo que compartió.

Respecto a su relación con Flor Parise y el motivo detrás del enojo, aclaró: "Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir que estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".

En esa línea, Jelinek admitió con sinceridad: "Soy un poco tóxica también la verdad pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".

Finalmente, al ser consultada sobre su situación sentimental actual y los planes de casamiento simbólico que tenía con Flor, concluyó con una frase que define su estilo de vida: "Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día".

