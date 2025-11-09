Se supo el verdadero motivo de la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

A su vez, el panelista Santiago Sposato sumó contexto sobre el entorno futbolístico: "No solo en la Selección, en el fútbol inglés son celosísimos con el comportamiento de los jugadores".

Tauro agregó: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".

Desde las primeras temporadas de MasterChef Celebrity (Telefe), Germán Martitegui se ha ganado la fama de ser el jurado más distante y serio. Y esta vez volvió a confirmar esa imagen cuando fue consultado por la inesperada salida de Valentina Cervantes del programa.

Durante un evento público cubierto por las cámaras de Intrusos (América TV), donde los invitados saben que habrá prensa y entrevistas, Martitegui dejó en evidencia, una vez más, su estilo poco cálido al momento de hablar sobre el ciclo culinario del canal de las pelotas.

Al ser abordado por el cronista, lo primero que se le preguntó fue sobre el buen desempeño de esta nueva edición del reality, que nuevamente tiene a Wanda Nara como conductora. El chef, sin detenerse demasiado, respondió con brevedad: "Estamos muy contentos, la verdad. Muy bien".

Luego, el periodista quiso saber si le había sorprendido la renuncia de la pareja de Enzo Fernández, cuya última jornada de grabación sería el 10 de noviembre. Martitegui, incómodo, optó por esquivar el tema: "No, no sé nada. Muy bien. Gracias chicos", dijo mientras se alejaba por los pasillos del shopping donde se realizaba el evento.

Ante la escasa respuesta, el notero insistió con respeto: "¿Creés que puede tener que ver con este conflicto con Wanda al aire? ¿Crees que tiene que ver la salida por estos conflictos?", pero el chef, visiblemente fastidiado, respondió con evasivas: "No tengo idea de que me estás hablando, en serio".

Ya molesto por la insistencia, Martitegui intentó cerrar el intercambio con una frase tajante: "¡No sé! Ustedes lo sabrán, yo no sé nada".

Finalmente, ante una última pregunta sobre si la producción no les comunica estas decisiones, el jurado de MasterChef Celebrity, claramente irritado, decidió dar por terminada la entrevista y se retiró sin más declaraciones.