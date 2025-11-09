En vivo Radio La Red
El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de octubre: qué número prevén los analistas

El INDEC revelará este miércoles 12 de noviembre el dato de la inflación, que significaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%.

Leé también Cuánto aumentó el boleto de colectivo durante los últimos años en el país y cómo quedó contra la inflación
Cuánto aumentó el boleto de colectivo durante los últimos años en el país. 

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%) lo que se habría mantenido en octubre, según estiman los analistas privados.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará este miércoles 12 de noviembre significaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se dio el mes pasado y se prevé que se sostenga por lo menos hasta el final del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes del 2025 habría estado en 2,2% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,2%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanza 25,3%, mientras que en un año subió 33,6%.

Los mayores incrementos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,0%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), Restaurantes y hoteles (2,1%), Transporte (1,9%) y Salud (2,0%).

Estas cinco divisiones concentraron el 64,8% del alza general y explican la mayor parte del movimiento inflacionario del mes en la Ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los bienes registraron un aumento del 2,2%, por encima de los servicios, que subieron 2,1%. En la comparación interanual, los bienes acumulan un alza del 31,4%, mientras que los servicios escalan al 35,2%, marcando una tendencia de estabilidad respecto de los meses anteriores.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más incidió en el IPC porteño, con un aumento del 2,0% e incidencia de 0,40 puntos porcentuales en el nivel general.

El incremento se explica por ajustes en los alquileres, expensas y servicios de mantenimiento y reparación, así como por variaciones en los costos de energía y gas.

Según el informe, esta división representa el 17,4% del índice total y muestra una suba interanual del 38,8%, una de las más altas del conjunto.

“Los ajustes en alquileres y expensas continúan siendo un componente estructural de la inflación porteña, afectando a la clase media y a los sectores inquilinos”, advirtieron fuentes del organismo.

