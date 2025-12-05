Rodrigo De Paul reveló cómo verán el sorteo del Mundial 2026 con Lionel Messi

En esa línea, De Paul transmitió un mensaje directo: “Vamos a defender el título. Sabemos lo difícil que es. Vamos a dejar todo lo que tenemos para lograrlo una vez más. Ojalá esté todo unido y todo vaya de la misma manera que fue aquel 2022”.

El mediocampista no solo puso el foco en lo deportivo, sino también en el clima emocional que rodea al equipo, un elemento que fue determinante en la campaña que terminó en el histórico título.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la preparación para el Mundial 2026

Mientras los jugadores viven la previa con entusiasmo, Lionel Scaloni también dejó sus sensaciones antes del sorteo. Consultado por la competitividad del torneo, el entrenador destacó que la exigencia será alta desde etapas tempranas.

“Hay un montón de equipos que pueden luchar y, a partir de cuartos, siempre va a haber rivales fuertes. Si no le va bien en la fase de grupos, puede ser antes”, analizó, marcando la profundidad que tendrá un Mundial ampliado a 48 selecciones.

Respecto a la Finalissima, evento que aún no tiene fecha confirmada, reconoció: “Se podría haber jugado antes, ahora estamos a la espera, pero no tenemos noticias”.

También se refirió a un aspecto clave para las selecciones: los desplazamientos. Con un torneo repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, la logística será muy distinta a la experiencia de Qatar.

“En principio, se jugaría por cercanía. Desplazamientos va a haber que hacer. Si lo comparamos con Qatar, que fue único”, explicó.

Otro tema que Scaloni tocó fue la conformación de la lista de convocados. El técnico remarcó que un Mundial largo demanda amplitud de variantes: “Una lista de 23 parecía un montón. Después la de 26 parecía un montón. Dado el año, para mí cuanto más mejor”.

Qué dijo Scaloni sobre la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026

Una de las consultas inevitables es el futuro de Lionel Messi en la Selección. Sin presiones y con total respeto por la figura del capitán, Scaloni fue claro: la decisión final será del propio jugador.

“Decidirá él y acompañaremos. Él dice que falta tiempo y que en el fútbol parece que el Mundial está cerca, pero seis meses es mucho. Esperemos que esté bien y tome la mejor decisión para él y para la Selección. Se lo ha ganado eso de tomar esta decisión”.

El entrenador volvió a poner sobre la mesa una postura que el plantel comparte: Messi tiene la libertad absoluta de elegir su camino, impulsado por el respeto y la admiración que generó su liderazgo en los últimos años.

Qué significado tiene este sorteo para el equipo campeón del mundo

Para la Selección Argentina, el sorteo no es un trámite. Es un punto de partida emocional, deportivo y simbólico. De Paul lo definió como el momento en que “arranca el Mundial”, mientras que Scaloni lo encara con la cautela de quien sabe que cada detalle cuenta en un torneo tan complejo.

En un ciclo que mantiene su identidad y su ambición, el equipo espera conocer a sus rivales y empezar a delinear la hoja de ruta hacia el sueño de otra gesta histórica.