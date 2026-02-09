El nuevo comienzo de Brian Fernández en Fénix: "Batallo todos los días"

También habló de los vínculos que decidió dejar atrás. “Hay mensajes que vos los leés y son buenos, pero vienen con otras intenciones, con un as debajo del ala, entonces prefiero evitarlo”, explicó. En contrapartida, destacó el acompañamiento que encuentra hoy en su entorno más cercano. “Tengo a mis compañeros que me preguntan cómo estoy, si me levanté bien, me esperan para tomar mate y está buenísimo”, relató.

Tras hacerse oficial su llegada a Fénix, el delantero valoró especialmente el respaldo del entrenador Sebastián Boni. “Es un crack. Me dijo: ‘Vas a renacer, ese es tu club, por algo es Fénix, es el Ave Fénix. Yo voy a estar a tu lado, no te voy a dejar solo’”, recordó. “Desde el primer día que me habló de esa manera hasta hoy lo seguimos manteniendo. Tenemos una relación re linda”, agregó.

Sobre su proceso personal, evitó frases hechas, pero fue contundente. “No sé si es un día a la vez, sino que está en uno lo que quiere hacer en el día. Sinceramente, es un proceso largo, muy largo, y lo voy superando día a día”, aseguró.

Por último, defendió su elección de club y relativizó las miradas externas. “No te creas que Fénix es un equipo chico. Eso lo deben tomar por cómo es el estadio o la gente que va. Adentro es gigante”, sostuvo. Y cerró con una definición que resume su presente: “Yo quiero terminar mi carrera. Para hacerlo, es esto. Prefiero estar en un club así que en uno de Primera División que adentro tenga mierda, en un buen sentido”.

El recorrido de Fernández en el fútbol tuvo altibajos desde 2016, cuando dio positivo en un control antidoping en Racing y fue suspendido por un año y medio. Luego pasó por Sarmiento, Metz, Unión La Calera y Necaxa, antes de llegar a Portland Timbers, donde ingresó a un programa de tratamiento, aunque su contrato fue rescindido a los pocos meses.

De regreso en Argentina, tuvo pasos por Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown. En este último logró mayor continuidad: disputó 27 partidos, convirtió cinco goles y enfrentó a Boca por la Copa Argentina. Tras su salida de Talleres de Remedios de Escalada, ahora apuesta por un nuevo comienzo en Uruguay.