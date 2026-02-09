En vivo Radio La Red
Brian Fernández
Fénix
FÚTBOL

El nuevo comienzo de Brian Fernández en Fénix: "Batallo todos los días"

El delantero argentino llegó al club de la Segunda División de Uruguay tras su breve paso por Talleres de Remedios de Escalada y habló con sinceridad sobre su presente personal y profesional.

Brian Fernández volvió a cambiar de rumbo en su carrera. Tras un breve paso por Talleres de Remedios de Escalada, donde marcó un gol en cuatro partidos, el delantero argentino fue presentado como refuerzo de Fénix, equipo de la Segunda División de Uruguay. El objetivo es claro: continuar su carrera mientras sostiene una lucha personal que, según sus propias palabras, es diaria.

image

“Es algo con lo que batallo todos los días”, reconoció en una entrevista con el diario El País, en la que se mostró reflexivo y sincero sobre su presente. Lejos del ruido mediático que lo rodeó en otros momentos de su carrera, el atacante describió un cambio profundo en su entorno y en su forma de vivir.

“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia”, contó. Y comparó esa realidad con la de otros tiempos: “Antes levantaba el teléfono y tenía 100 mensajes, hoy en día tengo los justos y necesarios, que son de la gente que estuvo conmigo”.

En esa línea, explicó que tomó decisiones personales para sostener ese cambio. “Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida: sostener las cosas”, afirmó.

También habló de los vínculos que decidió dejar atrás. “Hay mensajes que vos los leés y son buenos, pero vienen con otras intenciones, con un as debajo del ala, entonces prefiero evitarlo”, explicó. En contrapartida, destacó el acompañamiento que encuentra hoy en su entorno más cercano. “Tengo a mis compañeros que me preguntan cómo estoy, si me levanté bien, me esperan para tomar mate y está buenísimo”, relató.

Tras hacerse oficial su llegada a Fénix, el delantero valoró especialmente el respaldo del entrenador Sebastián Boni. “Es un crack. Me dijo: ‘Vas a renacer, ese es tu club, por algo es Fénix, es el Ave Fénix. Yo voy a estar a tu lado, no te voy a dejar solo’”, recordó. “Desde el primer día que me habló de esa manera hasta hoy lo seguimos manteniendo. Tenemos una relación re linda”, agregó.

Sobre su proceso personal, evitó frases hechas, pero fue contundente. “No sé si es un día a la vez, sino que está en uno lo que quiere hacer en el día. Sinceramente, es un proceso largo, muy largo, y lo voy superando día a día”, aseguró.

Por último, defendió su elección de club y relativizó las miradas externas. “No te creas que Fénix es un equipo chico. Eso lo deben tomar por cómo es el estadio o la gente que va. Adentro es gigante”, sostuvo. Y cerró con una definición que resume su presente: “Yo quiero terminar mi carrera. Para hacerlo, es esto. Prefiero estar en un club así que en uno de Primera División que adentro tenga mierda, en un buen sentido”.

El recorrido de Fernández en el fútbol tuvo altibajos desde 2016, cuando dio positivo en un control antidoping en Racing y fue suspendido por un año y medio. Luego pasó por Sarmiento, Metz, Unión La Calera y Necaxa, antes de llegar a Portland Timbers, donde ingresó a un programa de tratamiento, aunque su contrato fue rescindido a los pocos meses.

De regreso en Argentina, tuvo pasos por Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown. En este último logró mayor continuidad: disputó 27 partidos, convirtió cinco goles y enfrentó a Boca por la Copa Argentina. Tras su salida de Talleres de Remedios de Escalada, ahora apuesta por un nuevo comienzo en Uruguay.

