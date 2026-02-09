A24.com

Juariu contó más datos escandalosos del cumpleaños de Magnolia, la hija de La China Suárez

Juariu habló tras el fuerte cruce con la China Suárez y expuso nueva información sobre lo que habría ocurrido en la fiesta de Magnolia que terminó desatando un nuevo escándalo. Qué dijo la periodista.

9 feb 2026, 16:59
Juariu salió a responder con todo luego de la durísima acusación que le lanzó China Suárez en redes sociales y expuso nuevos detalles del cumpleaños de Magnolia, la hija de la actriz, que terminó convirtiéndose en otro capítulo explosivo del escándalo que también involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi.

El conflicto se desató cuando Juariu comenzó a recibir mensajes y datos sobre lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños. Según contó, nadie salió a desmentir la información que le llegó, algo que remarcó como clave. “Lo que pasó es que, me empezó a llegar información. Tengo mucho para decir. No me desmintieron. Eso es lo importante que quiero decir, porque usaron su tiempo para decir otras cosas que son mentira. Y tengo mucha más información acá en el celular. Hay mucha gente enojada”, aseguró.

Lo que parecía un festejo infantil sin sobresaltos terminó detonando un nuevo escándalo. De acuerdo a la versión que dio Juariu, el foco del conflicto fue una malla. La panelista sostuvo que Magnolia habría usado un traje de baño que Icardi tenía destinado como regalo para Isabella, la hija menor de Wanda Nara. Como las nenas no asistieron al cumpleaños, el futbolista habría decidido que la prenda la usara la hija de la China, lo que desató la polémica del llamado “malla-gate”.

Tras la difusión de esa información, la reacción de la China Suárez fue inmediata y feroz. Desde Instagram, apuntó directamente contra Juariu y la acusó de hostigar a su hija: “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”.

Lejos de quedarse en silencio, Juariu eligió responder públicamente este lunes en Cortá por Lozano (Telefe), el ciclo donde trabaja como panelista. “Fin de semana tenso, lindo, raro, pero con mucha información. Y me agarró con ganas de darla y también con ganas de contestar algunas cosas. Soy periodista y nosotros queremos informar”, expresó al comenzar su descargo.

También se refirió puntualmente a la acusación más grave que recibió por parte de la actriz: “En esto me pongo seria: es bastante bajo acusarme de bullying, cuando no es real”.

Mientras el tema explotaba en redes y programas de televisión, otras figuras del panel contaron cómo se enteraron del escándalo. “Yo me estaba tomando un mate con mi familia el domingo y me dicen ‘¿Qué pasó con Juariu?’ Y ahí empecé a ver”, relató Sol Pérez, sorprendida por la rapidez con la que escaló el conflicto. Por su parte, Juariu cerró asegurando que recibió una catarata de mensajes y que todavía tiene información fuerte sobre lo que ocurrió en el cumpleaños de Magnolia.

Noticia en desarrollo...

     

 

