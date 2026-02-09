Juariu contó más datos escandalosos del cumpleaños de Magnolia, la hija de La China Suárez

Lejos de quedarse en silencio, Juariu eligió responder públicamente este lunes en Cortá por Lozano (Telefe), el ciclo donde trabaja como panelista. “Fin de semana tenso, lindo, raro, pero con mucha información. Y me agarró con ganas de darla y también con ganas de contestar algunas cosas. Soy periodista y nosotros queremos informar”, expresó al comenzar su descargo.

También se refirió puntualmente a la acusación más grave que recibió por parte de la actriz: “En esto me pongo seria: es bastante bajo acusarme de bullying, cuando no es real”.

Mientras el tema explotaba en redes y programas de televisión, otras figuras del panel contaron cómo se enteraron del escándalo. “Yo me estaba tomando un mate con mi familia el domingo y me dicen ‘¿Qué pasó con Juariu?’ Y ahí empecé a ver”, relató Sol Pérez, sorprendida por la rapidez con la que escaló el conflicto. Por su parte, Juariu cerró asegurando que recibió una catarata de mensajes y que todavía tiene información fuerte sobre lo que ocurrió en el cumpleaños de Magnolia.

