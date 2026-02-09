En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Vélez
FÚTBOL

Boca sumó otro lesionado ante Vélez y crece la preocupación en el plantel

Un futbolista de Boca sintió una molestia muscular en el segundo tiempo ante Vélez y debió salir. Se suma a una larga nómina de jugadores con problemas físicos en el inicio del torneo.

Boca sumó otro lesionado ante Vélez y crece la preocupación en el plantel

Boca volvió a sufrir con las lesiones en la derrota ante Vélez por el Torneo Apertura. A la larga lista de futbolistas con problemas físicos se sumó Juan Barinaga, quien debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo por una molestia muscular.

Leé también Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026
Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026
image

El lateral derecho empezó a renguear a los 26 minutos del complemento y de inmediato hizo gestos hacia el banco de suplentes, evidenciando el dolor. Ante esa situación, el entrenador Claudio Úbeda dispuso el ingreso de Marcelo Weigandt, que tuvo su regreso al club tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi.

Tras el partido, el DT llevó algo de tranquilidad al referirse a la situación de Barinaga y dejó entrever que no se trataría de una lesión de gravedad.

“Lo de Barinaga es una molestia que parece ser de poca gravedad, lo hablé con el médico. Después, lesionados hay en todos los equipos y en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan. A nosotros nos afectó más en el inicio del torneo y hay que corregirlo para que no pase”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

La preocupación en el Xeneize, sin embargo, no es solo por este caso puntual, sino por la cantidad de futbolistas que se encuentran en la enfermería en el arranque de la competencia. Boca ya cuenta con varias bajas sensibles en distintas líneas del equipo, lo que complica la planificación del cuerpo técnico.

Actualmente, los jugadores lesionados son Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia. A esa lista se suma ahora Barinaga, en un contexto en el que el plantel todavía busca regularidad en el Torneo Apertura.

Con varios nombres importantes fuera de acción, Boca deberá reorganizar sus piezas y esperar la evolución de los futbolistas afectados para recuperar alternativas de cara a los próximos compromisos. Mientras tanto, el foco también estará puesto en evitar nuevas lesiones que sigan condicionando el inicio de la temporada.

