Boca sumó otro lesionado ante Vélez y crece la preocupación en el plantel

La preocupación en el Xeneize, sin embargo, no es solo por este caso puntual, sino por la cantidad de futbolistas que se encuentran en la enfermería en el arranque de la competencia. Boca ya cuenta con varias bajas sensibles en distintas líneas del equipo, lo que complica la planificación del cuerpo técnico.

Actualmente, los jugadores lesionados son Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia. A esa lista se suma ahora Barinaga, en un contexto en el que el plantel todavía busca regularidad en el Torneo Apertura.

Con varios nombres importantes fuera de acción, Boca deberá reorganizar sus piezas y esperar la evolución de los futbolistas afectados para recuperar alternativas de cara a los próximos compromisos. Mientras tanto, el foco también estará puesto en evitar nuevas lesiones que sigan condicionando el inicio de la temporada.