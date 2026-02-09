Úbeda confesó su preocupación tras la derrota de Boca ante Vélez: "Tenemos..."

Qué errores señaló el entrenador tras la derrota

Al igual que en la caída ante Estudiantes en La Plata, Úbeda apuntó a los errores defensivos que terminaron siendo determinantes. “Los equipos se construyen de atrás para adelante y siendo sólidos defensivamente. Sabíamos que ante presión alta dividían y estiraban al equipo rival. Indefectiblemente nos pasó parecido porque tenían centrodelanteros que descargaban”, explicó.

El entrenador también hizo referencia puntual a los goles recibidos. “Así nos pasó en los dos goles, de los cuales pasaron solo tres minutos y son los momentos donde más calma hay que tener”, sostuvo.

Qué necesita Boca para revertir el inicio irregular

Consultado sobre cómo salir de este momento, el DT fue contundente y marcó el camino inmediato: ganar el próximo partido. “Ganando. La única manera es mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El próximo partido en casa hay que ganarlo y tratar de volver a la senda en la que estuvimos el año pasado. Es la única manera para revertir situaciones complejas”, afirmó.

Pese al arranque con dos triunfos y dos derrotas, Úbeda aseguró que confía en poder dar vuelta la situación. “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza todo lo que va pasando fecha tras fecha. Tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Tenemos la obligación de estar mejor y tratar para poder doblegar esta situación y salir adelante”, concluyó.