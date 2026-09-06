Yanina Latorre expuso cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

“No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, sumó a su relato.

Por su parte, La Joaqui realizó un extenso descargo en sus redes sociales luego de las declaraciones de su expareja. Allí sostuvo que llevaba dos meses separada de Luck Ra y afirmó que la decisión de finalizar la relación había sido exclusivamente del músico. Además, explicó que determinadas situaciones ocurridas durante el vínculo le permitieron atravesar el proceso de duelo de manera más rápida.

El día que Luck Ra y Tiago PZK estuvieron en La Voz Argentina

Meses antes de las versiones que hoy los vinculan sentimentalmente, Luck Ra y Tiago PZK habían compartido pantalla en La Voz Argentina. El músico fue convocado como co-coach del equipo liderado por el cordobés durante la etapa del Segundo Round, que comenzó en septiembre de 2025.

La participación de Tiago en el programa tuvo lugar poco después de que ambos lanzaran “Fue Culpa Tuya”, colaboración incluida en el álbum Qué Sed de Luck Ra. Durante las emisiones, los dos artistas se mostraron cercanos y compartieron distintas instancias del certamen, aunque en aquel momento su vínculo era presentado públicamente desde el plano profesional y de la amistad.

La situación adquiere otra lectura en medio de las versiones actuales sobre el supuesto romance entre Tiago PZK y La Joaqui, especialmente luego de que Luck Ra hablara públicamente sobre la relación. Además, durante aquella temporada del reality, La Joaqui también formó parte del programa como co-coach del equipo de Lali, por lo que los tres coincidieron en distintas jornadas de grabación.