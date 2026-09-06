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Yanina Latorre expuso cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Yanina Latorre se sumó al romance del momento, que tiene como protagonistas a La Joaqui y Tiago PZK, y aportó información sobre el vínculo que habría comenzado a tomar forma durante las últimas semanas, tras la separación de Luck Ra.

6 sept 2026, 21:14
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Yanina Latorre expuso cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

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Yanina Latorre expuso cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

En los últimos días, La Joaqui y Tiago PZK fueron vinculados sentimentalmente luego de que distintas imágenes y publicaciones en redes sociales mostraran la cercanía entre ambos. La cuenta de Instagram Lo más popu difundió fotografías en las que se los veía juntos, además de una imagen del músico en la vivienda de la artista.

Las versiones tomaron fuerza después de que Luck Ra asegurara que el romance entre su expareja y el intérprete era real. En medio de las repercusiones que generaron sus declaraciones y del extenso descargo realizado por La Joaqui, Yanina Latorre brindó nuevos detalles sobre los encuentros que ambos habrían mantenido durante las últimas semanas.

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A través de su cuenta de Instagram, la periodista señaló que ya existían diferentes indicios sobre la cercanía entre ambos y mencionó información aportada por Pochi de Gossipeame. La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi de Gossipeame contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque ”, relató. Además, hizo referencia a los videos que el músico había publicado desde la casa de la intérprete.

Según explicó Latorre, ambos habrían intentado preservar su vínculo de la exposición pública antes de que las versiones adquirieran mayor repercusión. En ese sentido, reveló: “Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices”.

No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, sumó a su relato.

Por su parte, La Joaqui realizó un extenso descargo en sus redes sociales luego de las declaraciones de su expareja. Allí sostuvo que llevaba dos meses separada de Luck Ra y afirmó que la decisión de finalizar la relación había sido exclusivamente del músico. Además, explicó que determinadas situaciones ocurridas durante el vínculo le permitieron atravesar el proceso de duelo de manera más rápida.

El día que Luck Ra y Tiago PZK estuvieron en La Voz Argentina

Meses antes de las versiones que hoy los vinculan sentimentalmente, Luck Ra y Tiago PZK habían compartido pantalla en La Voz Argentina. El músico fue convocado como co-coach del equipo liderado por el cordobés durante la etapa del Segundo Round, que comenzó en septiembre de 2025.

La participación de Tiago en el programa tuvo lugar poco después de que ambos lanzaran “Fue Culpa Tuya”, colaboración incluida en el álbum Qué Sed de Luck Ra. Durante las emisiones, los dos artistas se mostraron cercanos y compartieron distintas instancias del certamen, aunque en aquel momento su vínculo era presentado públicamente desde el plano profesional y de la amistad.

La situación adquiere otra lectura en medio de las versiones actuales sobre el supuesto romance entre Tiago PZK y La Joaqui, especialmente luego de que Luck Ra hablara públicamente sobre la relación. Además, durante aquella temporada del reality, La Joaqui también formó parte del programa como co-coach del equipo de Lali, por lo que los tres coincidieron en distintas jornadas de grabación.

     

 

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