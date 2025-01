El pronóstico del padre de Checo Pérez sobre el futuro de Colapinto en la F1 que enloqueció a los fanáticos

image.png

“Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya”, expresó Pérez Garibay, mostrando su frustración por el rol secundario que ocupará Colapinto detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan. Sin embargo, no tardó en mostrar su optimismo: “Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1. Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año”.