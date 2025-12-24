Conmoción en el fútbol: murió Sebastian Hertner en un trágico accidente durante sus vacaciones

image

Quién era Sebastian Hertner y cuál fue su recorrido en el fútbol

Sebastian Hertner había desarrollado una carrera vinculada al fútbol profesional alemán. Se formó en el alto rendimiento y tuvo pasos por la segunda división con clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, antes de consolidarse en categorías regionales.

En los últimos años se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburgo, equipo de la Oberliga, donde era una figura reconocida tanto por su liderazgo como por su compromiso con el club. Además, había integrado los seleccionados juveniles Sub-18 y Sub-19 de Alemania, compartiendo plantel con futbolistas que posteriormente alcanzaron la élite del fútbol europeo.

El impacto en Alemania y el mensaje del club

La noticia generó una inmediata repercusión en Alemania. El ETSV Hamburgo expresó su dolor a través de un comunicado publicado en redes sociales: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”.

El mensaje fue acompañado por numerosas muestras de apoyo de clubes, excompañeros y aficionados, que destacaron su calidad humana y su rol dentro y fuera del campo de juego.

Investigación abierta y cierre del centro invernal

El accidente no solo afectó a la pareja: otros tres turistas quedaron suspendidos en el aire durante varias horas y debieron ser evacuados posteriormente por los equipos de rescate. Tras lo sucedido, la fiscalía local ordenó el cierre inmediato del centro de esquí.

Las autoridades montenegrinas iniciaron una investigación para determinar responsabilidades. El intendente Zugic fue categórico al exigir una pesquisa profunda y transparente. Hasta el momento, no se han precisado las causas técnicas del desprendimiento, aunque la reapertura del complejo al día siguiente generó inquietud entre visitantes y residentes de la zona.

La muerte de Sebastian Hertner deja una huella de dolor en el fútbol alemán y reabre el debate sobre la seguridad en centros turísticos de alta montaña.