Conmoción en el fútbol: murió Sebastian Hertner en un trágico accidente durante sus vacaciones
El exfutbolista perdió la vida tras un trágico accidente. Su pareja resultó herida y fue rescatada. El hecho generó impacto en el fútbol europeo y abrió una investigación oficial.
El fútbol alemán atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Sebastian Hertner, exfutbolista profesional y capitán del ETSV Hamburgo, quien falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. El hecho ocurrió en una estación de esquí del norte de Montenegro y provocó una fuerte conmoción tanto en el ambiente deportivo como en la opinión pública europea.
El episodio se produjo en el complejo Savin Kuk, ubicado en la región montañosa de Durmitor, cuando una aerosilla doble se desprendió del cable y cayó desde una altura cercana a los 70 metros. Según informaron medios locales y alemanes, el accidente ocurrió el domingo alrededor de las 13, mientras Hertner disfrutaba de una jornada recreativa junto a su esposa.
¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Sebastian Hertner?
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la silla en la que viajaba el exfutbolista se soltó repentinamente del sistema de sujeción y se precipitó al vacío ante la mirada de otros turistas que se encontraban en el lugar. Hertner murió en el acto producto del impacto, mientras que su pareja, de 30 años, quedó atrapada tras el desperfecto.
Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron rescatar a la mujer, quien sufrió una fractura en una pierna y fue trasladada para recibir atención médica. El alcalde del municipio de Zabljak confirmó que la acompañante presenció toda la secuencia del accidente y también resultó lesionada durante el episodio.
Quién era Sebastian Hertner y cuál fue su recorrido en el fútbol
Sebastian Hertner había desarrollado una carrera vinculada al fútbol profesional alemán. Se formó en el alto rendimiento y tuvo pasos por la segunda división con clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, antes de consolidarse en categorías regionales.
En los últimos años se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburgo, equipo de la Oberliga, donde era una figura reconocida tanto por su liderazgo como por su compromiso con el club. Además, había integrado los seleccionados juveniles Sub-18 y Sub-19 de Alemania, compartiendo plantel con futbolistas que posteriormente alcanzaron la élite del fútbol europeo.
El impacto en Alemania y el mensaje del club
La noticia generó una inmediata repercusión en Alemania. El ETSV Hamburgo expresó su dolor a través de un comunicado publicado en redes sociales: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”.
El mensaje fue acompañado por numerosas muestras de apoyo de clubes, excompañeros y aficionados, que destacaron su calidad humana y su rol dentro y fuera del campo de juego.
Investigación abierta y cierre del centro invernal
El accidente no solo afectó a la pareja: otros tres turistas quedaron suspendidos en el aire durante varias horas y debieron ser evacuados posteriormente por los equipos de rescate. Tras lo sucedido, la fiscalía local ordenó el cierre inmediato del centro de esquí.
Las autoridades montenegrinas iniciaron una investigación para determinar responsabilidades. El intendente Zugic fue categórico al exigir una pesquisa profunda y transparente. Hasta el momento, no se han precisado las causas técnicas del desprendimiento, aunque la reapertura del complejo al día siguiente generó inquietud entre visitantes y residentes de la zona.
La muerte de Sebastian Hertner deja una huella de dolor en el fútbol alemán y reabre el debate sobre la seguridad en centros turísticos de alta montaña.