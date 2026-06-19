La visita que le devolvió la sonrisa a Messi en medio de la compleja situación familiar

Cómo reaccionó Messi a la falsa noticia de Luzu TV

La polémica se desató el jueves 8 de junio en Luzu TV, cuando Florencia Peña afirmó al aire que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido. La información resultó ser falsa y fue desmentida poco después por el entorno familiar del capitán argentino.

En medio de la repercusión que generó el episodio, Natalie Weber reveló en PEA (América TV) cómo atravesó el futbolista esas horas de incertidumbre y enojo. "Me dicen que fue un día normal de concentración, con un entrenamiento y un almuerzo tranquilos y amenos. La concentración sabe de este tema pero nadie se anima a hablar, deciden no tocar el tema con él", explicó.

Según detalló la panelista, el jugador tomó conocimiento de lo ocurrido cuando se despertó por la mañana y la noticia ya se había expandido con fuerza en redes sociales y distintos medios. Fue entonces cuando, de acuerdo a la información que recibió Weber, el rosarino expresó toda su indignación por lo sucedido: "Él se enteró de todo esto y me dicen que lanzó una frase que es muy fuerte: estos hijos de p… están hablando que se murió mi viejo".

"Él se levantó y se fue a utilería a hablar con Marito. Quien lo está acompañando en este momento es su hermano Rodrigo. También están presentes todos los Roccuzzo, porque la familia de Messi está en Rosario", agregó.