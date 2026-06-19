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La visita que le devolvió la sonrisa a Messi en medio de la compleja situación familiar

Messi recibió una visita inesperada y muy especial en la previa de su debut frente a Argelia en el Mundial. Ahora, salieron a la luz las imágenes del encuentro y del tiempo que compartió junto a una figura popular argentina.

19 jun 2026, 19:16
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La visita que le devolvió la sonrisa a Messi en medio de la compleja situación familiar

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La visita que le devolvió la sonrisa a Messi en medio de la compleja situación familiar

En medio de los días convulsionados que atraviesa Lionel Messi por el estado de salud de Jorge, su padre, y la falsa noticia que se difundió en Luzu TV sobre su muerte, el astro recibió una visita muy especial en la concentración de la Selección Argentina, donde ya se prepara para el encuentro frente a Austria del próximo lunes 22 de junio.

El capitán de la Selección tuvo un emotivo encuentro con La Mona Jiménez, quien viajó a Estados Unidos especialmente para verlo. La visita se produjo antes del debut frente a Argelia, cuando el ídolo cuartetero compartió un momento con el plantel, les cantó algunas de sus canciones y luego mantuvo un mano a mano con Messi. Este viernes 19, finalmente, el cordobés decidió compartir imágenes y detalles de aquella cita tan especial.

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A través de sus redes sociales, Jiménez expresó su gran alegría: “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años, seguir cumpliendo sueños”.

El artista estuvo en el primer encuentro y anunció que en la proxíma fecha también estará en la tribuna, siguiendo al equipo de Lionel Scaloni. “Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!.

Cómo reaccionó Messi a la falsa noticia de Luzu TV

La polémica se desató el jueves 8 de junio en Luzu TV, cuando Florencia Peña afirmó al aire que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido. La información resultó ser falsa y fue desmentida poco después por el entorno familiar del capitán argentino.

En medio de la repercusión que generó el episodio, Natalie Weber reveló en PEA (América TV) cómo atravesó el futbolista esas horas de incertidumbre y enojo. "Me dicen que fue un día normal de concentración, con un entrenamiento y un almuerzo tranquilos y amenos. La concentración sabe de este tema pero nadie se anima a hablar, deciden no tocar el tema con él", explicó.

Según detalló la panelista, el jugador tomó conocimiento de lo ocurrido cuando se despertó por la mañana y la noticia ya se había expandido con fuerza en redes sociales y distintos medios. Fue entonces cuando, de acuerdo a la información que recibió Weber, el rosarino expresó toda su indignación por lo sucedido: "Él se enteró de todo esto y me dicen que lanzó una frase que es muy fuerte: estos hijos de p… están hablando que se murió mi viejo".

"Él se levantó y se fue a utilería a hablar con Marito. Quien lo está acompañando en este momento es su hermano Rodrigo. También están presentes todos los Roccuzzo, porque la familia de Messi está en Rosario", agregó.

     

 

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