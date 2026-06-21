Scaloni habló en conferencia antes del partido con Austria y apoyó a Lionel Messi

Scaloni advirtió que el conjunto dirigido por Ralf Rangnick representa una prueba diferente a la que significó Argelia en el estreno mundialista.

“Austria es un buen rival, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un rival complicado porque ganamos ambos los primeros partidos y eso va a ayudar al espectáculo”, señaló.

Además, dejó una reflexión sobre el desarrollo del certamen: “El Mundial nos dice que no hay partido fácil, sobre todo en la fase de grupos”.

El entrenador también hizo referencia a las condiciones climáticas y a las interrupciones en los encuentros: “El calor y que se pare constantemente el partido hace que se beneficie el rival más débil para que pueda prepararse mejor. Se hace un poco cortado el partido”.

Scaloni agregól: “Está un poco jodido saber por dónde va el mundial”.

Las diferencias entre Austria y Argelia

Al ser consultado sobre el estilo del próximo rival, Scaloni explicó que Austria presenta características distintas a las del seleccionado africano.

“Van a buscar el arco de enfrente a lo mejor de una manera diferente. Austria es más vertical. Está bueno para el espectáculo”, sostuvo.

Y aclaró que la Selección debe estar preparada para adaptarse a distintos contextos de juego: “El rival juega, te somete. Lo importante es que si hay un rival que te sorprende con algo hay que defender. No siempre se puede ser dominador de la pelota”.

El estado físico del plantel

De cara al encuentro en Dallas, el entrenador llevó tranquilidad respecto a la condición de los futbolistas.

“Es difícil que estén al 100%, pero lo importante es que llegan al máximo de sus posibilidades. Algunos tienen algún problema, pero están todos disponibles para jugar”, afirmó.

Scaloni también fue consultado sobre las diferencias entre el equipo campeón del mundo en Qatar 2022 y la actual versión de la Albiceleste.

“El equipo está en una buena línea a pesar de que pasaron tres años y medio. No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá. Es lo más importante que hemos conseguido”, destacó.

El deseo para Lionel Messi en la antesala de su cumpleaños

En la conferencia hubo una pregunta vinculada al cumpleaños número 39 de Lionel Messi, que se celebrará el próximo miércoles. El técnico respondió con una sonrisa: “Un deseo, el que todos queremos: que sea feliz. ¿Pensaste otra cosa, no?”.

La reacción de Scaloni ante una consulta sobre Messi

Uno de los momentos más tensos de la conferencia se produjo cuando le preguntaron por la situación familiar de Lionel Messi, luego de que se conociera que su padre, Jorge Messi, atraviesa un tratamiento médico.

El entrenador evitó profundizar sobre el tema y dejó en claro que la prioridad es preservar la intimidad del capitán y de su entorno.

“Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo es mejor vivir las situaciones buenas o malas”, expresó.

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes desde las 15 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo J. Un triunfo dejará al equipo de Scaloni muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.