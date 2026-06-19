Inauguraron en Argentina la estatua más grande del mundo dedicada a Lionel Messi

El proyecto estuvo a cargo del artista neuquino Aldo Beroisa, quien dedicó alrededor de un año al desarrollo de la escultura junto a un grupo de colaboradores integrado por trabajadores y vecinos de la ciudad. Durante el acto inaugural, el escultor destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar una obra de semejante magnitud.

"Generamos algo de la nada", expresó emocionado Beroisa, quien recordó además las extensas jornadas de trabajo que se extendieron hasta pocas horas antes de la presentación oficial para completar los últimos detalles.

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La ceremonia reunió a funcionarios provinciales y autoridades municipales. Entre ellos estuvo el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, quien resaltó que Messi encarna valores como el compromiso, la humildad y la búsqueda permanente de la excelencia.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco puso el foco en el trabajo local detrás del monumento y en el potencial turístico que representa para la ciudad. "En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero sí trabajadores que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar Cutral Co", señaló.

Los festejos incluyeron la proyección de imágenes con los momentos más destacados de la carrera del capitán argentino y un recorrido audiovisual por la histórica campaña que llevó a la Selección a conquistar el Mundial de Qatar. El cierre estuvo marcado por una lluvia de papeles celestes y blancos que acompañó la inauguración oficial.