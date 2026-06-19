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Inauguraron en Argentina la estatua más grande del mundo dedicada a Lionel Messi

El gigantesco monumento se convirtió en la escultura más alta del mundo dedicada al ídolo y capitán de la Selección Argentina. Dónde se encuentra.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Lionel Messi ya tiene su estatua en el sur de la Argentina (Foto: archivo).

Lionel Messi ya tiene su estatua en el sur de la Argentina (Foto: archivo).

La localidad neuquina de Cutral Co sumó un nuevo emblema urbano con la inauguración de una monumental escultura dedicada a Lionel Messi. La obra, que alcanza los 26 metros de altura, fue presentada oficialmente este martes y se convirtió en el homenaje más grande del mundo realizado en honor al capitán de la Selección Argentina.

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El imponente monumento fue instalado en un punto estratégico de la ciudad, sobre la intersección de la Ruta Nacional 22 y la avenida Manuel Savio, a la altura del kilómetro 1.332. Desde allí podrá ser apreciado por miles de automovilistas que ingresan o atraviesan la zona diariamente.

La figura recrea una de las postales más recordadas del deporte argentino: Messi sosteniendo la Copa del Mundo tras la consagración en Qatar 2022. Vestido con la camiseta albiceleste, el astro rosarino aparece acompañado por las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por la Argentina.

El proyecto estuvo a cargo del artista neuquino Aldo Beroisa, quien dedicó alrededor de un año al desarrollo de la escultura junto a un grupo de colaboradores integrado por trabajadores y vecinos de la ciudad. Durante el acto inaugural, el escultor destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar una obra de semejante magnitud.

"Generamos algo de la nada", expresó emocionado Beroisa, quien recordó además las extensas jornadas de trabajo que se extendieron hasta pocas horas antes de la presentación oficial para completar los últimos detalles.

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La ceremonia reunió a funcionarios provinciales y autoridades municipales. Entre ellos estuvo el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, quien resaltó que Messi encarna valores como el compromiso, la humildad y la búsqueda permanente de la excelencia.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco puso el foco en el trabajo local detrás del monumento y en el potencial turístico que representa para la ciudad. "En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero sí trabajadores que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar Cutral Co", señaló.

Los festejos incluyeron la proyección de imágenes con los momentos más destacados de la carrera del capitán argentino y un recorrido audiovisual por la histórica campaña que llevó a la Selección a conquistar el Mundial de Qatar. El cierre estuvo marcado por una lluvia de papeles celestes y blancos que acompañó la inauguración oficial.

Rubén Giedrys
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