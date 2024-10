El secreto mejor guardado de Franco Colapinto que sorprendió a todos en pleno aire.

Embed

"Voy para adelante, pero soy malo estacionando, soy un desastre, no sé ir para atrás. No manejo, no me gusta manejar en la calle. Siempre pido que me lleven. Acá manejo, en el simulador y en el auto de carreras, pero en Europa viajo en Uber", confesó Colapinto ante la sorpresa de los conductos.