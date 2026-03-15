Franco Colapinto logró su primer punto en la Fórmula 1 tras terminar 10° en el GP de China

De todas maneras, el décimo lugar representa un paso importante en su proceso de adaptación con el equipo Alpine y en su consolidación dentro de la Fórmula 1, donde cada punto suele ser clave tanto para el campeonato de pilotos como para el de constructores.

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El balance de Franco Colapinto tras finalizar en el puesto 10

Tras bajarse del auto en el Gran Premio de China, el argentino Franco Colapinto hizo un balance sincero de su actuación y dejó en claro que, aunque valora haber sumado su primer punto con Alpine F1 Team en la Fórmula 1, la carrera le dejó cierta frustración.

“Fue bueno sumar puntos”, reconoció el piloto argentino en diálogo con ESPN. Sin embargo, rápidamente aclaró que el resultado no reflejó del todo el potencial que sintió durante la competencia.

“No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Tuve mucha mala suerte. No fue por el toque con Esteban; me pidió perdón, pero eso me da bronca. Sentí que fue una de las mejores carreras. Todo para que después se vaya todo”, explicó Colapinto, visiblemente autocrítico con el resultado final.

El piloto también remarcó que, a pesar de las dificultades que se presentaron durante la carrera, se quedó con sensaciones positivas respecto al rendimiento que pudo mostrar en pista.

“Lo di todo, pero te da bronca. Con Carlos estaba caliente, tenía muchas ganas de pasarlo. Es lo que hay. Hay que seguir trabajando para mejorar”, sostuvo el argentino, que continúa adaptándose al funcionamiento del equipo y buscando mejores resultados.

De cara a la próxima fecha del calendario, Colapinto ya piensa en el desafío que se viene en el histórico circuito de Suzuka Circuit, donde se disputará el Gran Premio de Japón.

“Vamos con todo a Japón. Ojalá que con un mejor auto”, cerró el argentino, dejando en claro que el objetivo es seguir creciendo dentro de la Fórmula 1 y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos.