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Mercado de pases al rojo vivo: un gigante brasileño realizó una oferta millonaria por una de las figuras de River

River analiza una propuesta económica por un porcentaje del pase de una de sus figuras. La cifra presentada y el beneficio clave para el plantel.

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Mercado de pases al rojo vivo: un gigante brasileño realizó una oferta millonaria por una de las figuras de River

En medio del delicado presente futbolístico que atraviesa el club, el mercado de pases vuelve a poner sobre la mesa una posible salida de peso. Facundo Colidio despertó el interés concreto de Vasco da Gama, institución que presentó una oferta formal para adquirir una parte de los derechos económicos del delantero, en un momento donde el atacante perdió algo de protagonismo en el equipo.

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Eduardo Coudet sigue al frente de River tras la derrota con Rosario Central. 

Según informó el periodista César Luis Merlo, el conjunto brasileño puso sobre la mesa alrededor de 5 millones de dólares por el 50% del pase. La propuesta se sitúa por debajo de la pretensión inicial del cuadro de Núñez, que apuntaba a percibir cerca de 10 millones de dólares y desprenderse de la totalidad de la ficha. A pesar de esa diferencia, las partes no consideran descabellada la posibilidad de alcanzar un acuerdo y las conversaciones permanecen abiertas.

Qué beneficio deportivo tendría River si vende a Facundo Colidio a Brasil

Más allá del aspecto económico, la eventual transferencia contempla un factor estratégico directo para el armado del plantel conducido por Eduardo Coudet: liberaría un cupo en la nómina para incorporar a otro futbolista hasta el próximo 2 de septiembre.

Frente a la urgencia por revertir la marcha del equipo, la comisión directiva analiza si resulta más conveniente mantener a Colidio en el grupo apostando a una recuperación en su nivel, o bien aprovechar la propuesta para reconfigurar el frente de ataque.

Cuáles son las estadísticas de Facundo Colidio con la camiseta de River

Desde su desembarco en la institución de Núñez, el atacante completó las siguientes estadísticas oficiales:

  • Partidos disputados: 136 encuentros.

  • Goles convertidos: 32 tantos.

  • Asistencias brindadas: 14 pases de gol.

A lo largo de ese ciclo, el delantero logró consolidarse como una pieza de habitual titularidad, alcanzando picos de alto protagonismo. Sin embargo, en el último período su producción comenzó a ubicarse por debajo de las expectativas iniciales.

Por qué el futuro de Colidio quedó bajo análisis en este mercado de pases

La baja en la contundencia ofensiva explica la evaluación sobre su continuidad. En la presente temporada, el atacante registra 5 goles en 24 partidos, reflejando un menor peso en el área rival en comparación con los torneos anteriores.

A esta situación individual se le suma el contexto colectivo del equipo, que acumula una racha de cinco derrotas consecutivas por torneos locales. Una eventual transferencia de Colidio significaría dinero fresco, cupo disponible y espacio para un nuevo refuerzo, aunque también implicaría la partida de un jugador con margen para recuperar su mejor versión futbolística.

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