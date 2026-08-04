Mercado de pases al rojo vivo: un gigante brasileño realizó una oferta millonaria por una de las figuras de River

Cuáles son las estadísticas de Facundo Colidio con la camiseta de River

Desde su desembarco en la institución de Núñez, el atacante completó las siguientes estadísticas oficiales:

Partidos disputados: 136 encuentros.

Goles convertidos: 32 tantos.

Asistencias brindadas: 14 pases de gol.

A lo largo de ese ciclo, el delantero logró consolidarse como una pieza de habitual titularidad, alcanzando picos de alto protagonismo. Sin embargo, en el último período su producción comenzó a ubicarse por debajo de las expectativas iniciales.

Por qué el futuro de Colidio quedó bajo análisis en este mercado de pases

La baja en la contundencia ofensiva explica la evaluación sobre su continuidad. En la presente temporada, el atacante registra 5 goles en 24 partidos, reflejando un menor peso en el área rival en comparación con los torneos anteriores.

A esta situación individual se le suma el contexto colectivo del equipo, que acumula una racha de cinco derrotas consecutivas por torneos locales. Una eventual transferencia de Colidio significaría dinero fresco, cupo disponible y espacio para un nuevo refuerzo, aunque también implicaría la partida de un jugador con margen para recuperar su mejor versión futbolística.