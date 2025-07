El terrible momento que atraviesa Franco Colapinto: "No la estoy pasando bien"

En esa línea, el argentino también remarcó que la comunicación interna necesita mejorar: “Hay que trabajar más la comunicación, tener una conexión un poco más fuerte. Es lo que estamos buscando; y estar un poco más cómodo en general”.

¿Qué cambió respecto a su debut en la F1?

Colapinto ya había tenido una primera experiencia en la Fórmula 1 en 2024 con Williams, donde dejó una imagen positiva. Sin embargo, el presente con Alpine lo enfrenta a desafíos que aún no logra resolver. "Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza", explicó.

Ese contraste lo deja al descubierto: “El año pasado no tenía este problema: podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Y ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”.

A pesar del momento adverso, Colapinto se mostró esperanzado en encontrar el rumbo. “Esperemos encontrar ese clic que necesitamos, y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba”, sostuvo. Sin embargo, cerró con una frase que expone su estado emocional: “No la estoy pasando bien. Creo que es un poco lo que necesito antes de este parón, un buen fin de semana”.

El parate de mitad de temporada puede ser clave para resetear energías, replantear estrategias y reconstruir la confianza. Alpine también deberá asumir su parte para potenciar a uno de los talentos más importantes del automovilismo argentino actual.