Desde que arrancó la temporada, Colapinto no ha podido sumar puntos. Su desempeño se vio afectado por distintos factores: desde la baja performance del vehículo, problemas técnicos, hasta estrategias que no terminan de funcionar. En algunas carreras, su participación terminó antes de lo esperado y, en otras, simplemente no logra meterse en la pelea por los primeros lugares.