Wanda Nara acusó de robo a Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía: el posteo que luego borró

Además, explicó en qué se basó la decisión de no llevarlos y cómo se está preparando para instalarse en Argentina. "Como no me dejaron sacarlos del país, no pudieron venir. Igual disfrutaron todo lo que ofrece Buenos Aires en invierno: teatros, parques, amigos y familia. Quedaron felices con quienes ellos eligieron: mi papá, el abuelo, y mamás amigas mías con hijos que también son amigas de ellos. Me tocó esperar documentos de los varones y preparar la mudanza de sus cosas desde Italia. Trabajé, visité amigos, hice negocios y también preparé parte de mi vestuario para Netflix", aseguró en el mensaje que borró a los minutos.

Qué planea hacer Mauro Icardi con las pertenencias de Wanda Nara en Turquía

En medio del escándalo judicial y mediático que rodea a Wanda Nara, Mauro Icardi estaría preparando una estrategia con la intención de presionarla o causarle molestias durante su conflicto.

Actualmente, la expareja enfrenta un proceso de divorcio en Italia, con fuertes discusiones sobre bienes, la custodia de sus hijas Francesca e Isabella, y desacuerdos económicos. Según Pepe Ochoa en SQP (América TV), recientes decisiones del futbolista habrían aumentado la tensión entre ambos.

El conductor temporal del programa relató que dos fundaciones recibieron un mensaje del deportista en el que expresaba su intención de donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Según el futbolista, “Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio”. Además, también incluiría algunas de las carteras de Wanda que se encuentran en Argentina.

Mientras tanto, aunque Icardi pasa tiempo con su pareja en Turquía, Ochoa aclaró que Suárez no estaría involucrada en esta decisión: “Tengo entendido que la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”.