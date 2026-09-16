Emanuel Mammana recibió el alta tras sufrir un neumotórax y fracturas: cómo seguirá su recuperación

Qué dijo el defensor de Vélez tras el accidente

A través de una sentida publicación en sus redes sociales, el ex River llevó tranquilidad al ambiente futbolístico y compartió su vivencia personal: “Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”.

En su carta pública, el defensor dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia los profesionales médicos que intervinieron en su atención: “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”.

Asimismo, el marcador central remarcó el constante acompañamiento recibido por parte de la dirigencia de Fortín, su entorno más íntimo y los simpatizantes que le hicieron llegar sus mensajes: “Gracias a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera. Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

Cuándo podrá volver a jugar Emanuel Mammana en Vélez

Si bien la salida del sanatorio representa una noticia sumamente favorable, por el momento no existe una fecha establecida para que Mammana vuelva a entrenarse a la par de sus compañeros. El deportista continuará sometiéndose a revisiones periódicas con los especialistas, con la premisa de que complete primero su reposo absoluto y retome la actividad física únicamente cuando el cuerpo médico determine que se encuentra en óptimas condiciones de salud.