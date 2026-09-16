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¿ARGENTINA SI O NO?

La Fórmula 1 anunció su calendario para 2027: cambios de circuitos, 10 carreras sprint y la decisión sobre Argentina

La organización de la Fórmula 1 presentó el calendario 2027 de 24 carreras, con 10 sprints y retornos en Europa. ¿Se suma Argentina?

La organización de la Fórmula 1 presentó el calendario 2027 de 24 carreras

La organización de la Fórmula 1 presentó el calendario 2027 de 24 carreras, con 10 sprints y retornos en Europa. 

La Fórmula 1 oficializó este miércoles el cronograma definitivo para la temporada 2027, la cual estará conformada por 24 carreras y presentará un incremento significativo en las competencias bajo el formato sprint, además de reordenar su mapa de trazados al excluir circuitos con tradición histórica. El Mundial abrirá el telón el 12 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Baréin y bajará la persiana el 12 de diciembre en Abu Dabi.

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A pesar de la enorme expectativa generada en el ámbito local, Argentina no formará parte de la nómina de sedes. Durante los últimos meses se habían desarrollado diversas gestiones para concretar el retorno de un Gran Premio al país, marco en el cual Buenos Aires albergó a fines de agosto el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años. Sin embargo, el proyecto no logró ingresar al diagrama oficial y los únicos trazados presentes en Latinoamérica seguirán siendo el Gran Premio de Ciudad de México (del 29 al 31 de octubre) y el de San Pablo en Brasil (del 5 al 7 de noviembre).

Cuáles son los principales cambios en los circuitos para la temporada 2027 de F1

El itinerario oficial contempla el regreso de las citas en Baréin y Arabia Saudita al inicio del certamen, luego de que ambas pruebas fueran suspendidas durante 2026 debido a los conflictos bélicos desatados en la región a comienzos de año. Para ponerse a punto, los ensayos de pretemporada se llevarán a cabo en Sakhir del 24 al 27 de febrero.

Entre las novedades destacadas del calendario resalta el retorno de los Grandes Premios de Portugal (Portimao) y Turquía (Estambul). Asimismo, Madrid albergará por segundo año consecutivo el Gran Premio de España del 10 al 12 de septiembre, funcionando como la decimoquinta prueba del campeonato.

En contraste, el tradicional Gran Premio de Barcelona-Catalunya no integrará el programa de 2027. El trazado de Montmeló —rebautizado con ese nombre en 2026 tras alojar la fecha española durante 35 años— entrará en una dinámica de alternancia con el trazado belga de Spa-Francorchamps, quedando establecido que solo recibirá a la categoría en las ediciones de 2028, 2030 y 2032.

Por qué habrá más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027

Una de las modificaciones más de peso responde a la reestructuración del fin de semana de competencia: las carreras sprint se incrementarán de seis a diez eventos en la temporada. La decisión se fundamenta en "el éxito continuado y la alta demanda por el formato", según detalló la Federación Internacional del Automóvil en su comunicación oficial. Las diez sedes seleccionadas para albergar el formato reducido serán Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Catar y Abu Dabi.

A través de un comunicado emitido por la organización, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, valoró la confección del diagrama: “El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos”.

Cómo quedó conformado el calendario completo de la Fórmula 1 para 2027

  • Baréin (Sakhir): 12 al 14 de marzo

  • Arabia Saudita (Yeda): 19 al 21 de marzo

  • Australia (Melbourne): 2 al 4 de abril

  • Japón (Suzuka): 9 al 11 de abril

  • China (Shanghái): 16 al 18 de abril

  • Miami (Miami): 30 de abril al 2 de mayo

  • Canadá (Montréal): 21 al 23 de mayo

  • Mónaco (Mónaco): 4 al 6 de junio

  • Portugal (Portimao): 18 al 20 de junio

  • Gran Bretaña (Silverstone): 2 al 4 de julio

  • Austria (Spielberg): 9 al 11 de julio

  • Bélgica (Spa): 23 al 25 de julio

  • Hungría (Budapest): 30 de julio al 1 de agosto

  • Italia (Monza): 3 al 5 de septiembre

  • España (Madrid): 10 al 12 de septiembre

  • Azerbaiyán (Bakú): 24 al 26 de septiembre

  • Turquía (Estambul): 1 al 3 de octubre

  • Singapur (Singapur): 8 al 10 de octubre

  • Estados Unidos (Austin): 22 al 24 de octubre

  • Ciudad de México (Ciudad de México): 29 al 31 de octubre

  • San Pablo (Interlagos): 5 al 7 de noviembre

  • Las Vegas (Las Vegas): 18 al 20 de noviembre

  • Qatar (Lusail): 3 al 5 de diciembre

  • Abu Dabi (Yas Marina): 10 al 12 de diciembre

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