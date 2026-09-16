La Fórmula 1 anunció su calendario para 2027: cambios de circuitos, 10 carreras sprint y la decisión sobre Argentina

En contraste, el tradicional Gran Premio de Barcelona-Catalunya no integrará el programa de 2027. El trazado de Montmeló —rebautizado con ese nombre en 2026 tras alojar la fecha española durante 35 años— entrará en una dinámica de alternancia con el trazado belga de Spa-Francorchamps, quedando establecido que solo recibirá a la categoría en las ediciones de 2028, 2030 y 2032.

Por qué habrá más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027

Una de las modificaciones más de peso responde a la reestructuración del fin de semana de competencia: las carreras sprint se incrementarán de seis a diez eventos en la temporada. La decisión se fundamenta en "el éxito continuado y la alta demanda por el formato", según detalló la Federación Internacional del Automóvil en su comunicación oficial. Las diez sedes seleccionadas para albergar el formato reducido serán Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Catar y Abu Dabi.

A través de un comunicado emitido por la organización, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, valoró la confección del diagrama: “El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos”.

Cómo quedó conformado el calendario completo de la Fórmula 1 para 2027