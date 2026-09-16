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Emanuel Mammana recibió el alta tras sufrir un neumotórax y fracturas: cómo seguirá su recuperación

Emanuel Mammana recibió el alta tras ser operado de urgencia por un neumotórax y fracturas de costillas. Los detalles de su recuperación.

Emanuel Mammana recibió el alta tras ser operado de urgencia por un neumotórax y fracturas de costillas.

Emanuel Mammana recibió el alta tras ser operado de urgencia por un neumotórax y fracturas de costillas.

El defensor central de Vélez Sarsfield, Emanuel Mammana, recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles, marcando un paso fundamental en su cuadro de salud luego de la grave lesión sufrida en el partido frente a Newell’s Old Boys en Rosario. El futbolista había sido intervenido quirúrgicamente de urgencia por un neumotórax y múltiples fracturas en las costillas, y a partir de ahora continuará el proceso de rehabilitación en su domicilio mediante controles médicos periódicos y reposo deportivo.

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La evolución clínica del jugador resultó altamente favorable tanto en la evaluación física cotidiana como en las constantes placas y estudios por imágenes. El martes, los profesionales a cargo de su salud decidieron retirarle el tubo de tórax al comprobar una mejoría sostenida en su estado general, cuadro que permitió autorizar su regreso a casa luego de haber permanecido bajo estricta observación en terapia intensiva.

Cómo ocurrió la grave lesión de Emanuel Mammana y qué tratamiento recibió

El incidente se desencadenó en territorio rosarino a raíz de un fuerte traumatismo provocado por un choque fortuito con su compañero de equipo, el arquero Tomás Marchiori. El impacto directo sobre el cuerpo del zaguero le generó múltiples fracturas en el hemitórax derecho junto a un neumotórax, cuadro crítico que motivó su traslado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario.

En dicho centro asistencial fue ingresado de inmediato al quirófano para ser sometido a una cirugía donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural. Tras la intervención, Mammana quedó internado en la unidad de terapia intensiva, manteniéndose estable y bajo estricto control facultativo hasta concretar su recuperación pulmonar.

Qué dijo el defensor de Vélez tras el accidente

A través de una sentida publicación en sus redes sociales, el ex River llevó tranquilidad al ambiente futbolístico y compartió su vivencia personal: “Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”.

En su carta pública, el defensor dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia los profesionales médicos que intervinieron en su atención: “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”.

Asimismo, el marcador central remarcó el constante acompañamiento recibido por parte de la dirigencia de Fortín, su entorno más íntimo y los simpatizantes que le hicieron llegar sus mensajes: “Gracias a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera. Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

Cuándo podrá volver a jugar Emanuel Mammana en Vélez

Si bien la salida del sanatorio representa una noticia sumamente favorable, por el momento no existe una fecha establecida para que Mammana vuelva a entrenarse a la par de sus compañeros. El deportista continuará sometiéndose a revisiones periódicas con los especialistas, con la premisa de que complete primero su reposo absoluto y retome la actividad física únicamente cuando el cuerpo médico determine que se encuentra en óptimas condiciones de salud.

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