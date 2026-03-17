Entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

Dónde se pueden comprar las entradas

Al igual que en encuentros recientes, todo indica que las entradas se venderán de manera online a través de la plataforma DeporTick, el sistema habitual utilizado por la AFA.

En ese sitio, los usuarios deberán registrarse, completar sus datos y buscar el evento correspondiente una vez habilitada la venta. Además, se prevé que haya un límite de compra de hasta cuatro entradas generales por persona.

Cuánto costarían las entradas para el partido

Aunque los valores no fueron confirmados oficialmente, se pueden tomar como referencia los precios del último partido de la Selección en el país.

En ese caso, las entradas oscilaron entre los $90.000 para las populares y los $480.000 para las plateas más exclusivas.

El detalle estimado sería el siguiente:

Popular: $90.000

Popular menores: $29.000

Plateas: entre $158.000 y $480.000

Estos valores sirven como parámetro, pero podrían variar para este amistoso.

Dónde se jugará el amistoso entre Argentina y Guatemala

Otro punto clave es la sede. El habitual escenario de la Selección, el Estadio Monumental, no estará disponible debido a recitales de AC/DC.

Entre las alternativas aparecen La Bombonera y el Estadio Madre de Ciudades, aunque la intención sería no alejarse demasiado de Buenos Aires.

La confirmación oficial del estadio se espera en los próximos días.

Con el partido cada vez más cerca, la expectativa crece entre los hinchas, que aguardan la habilitación de la venta para asegurarse un lugar y volver a ver en acción al equipo campeón del mundo en suelo argentino.