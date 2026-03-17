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Entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

Si bien la AFA aún no oficializó la venta, ya hay estimaciones de fechas, precios y plataforma para conseguir tickets del amistoso del 31 de marzo.

Entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

La Selección Argentina volverá a presentarse en el país el próximo 31 de marzo frente a Guatemala en un amistoso que generó gran expectativa entre los hinchas. Luego de la cancelación de la Finalissima y de otro compromiso internacional, el equipo de Lionel Scaloni realizará una concentración en el predio de Ezeiza antes del encuentro, cuya sede todavía no fue confirmada.

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En ese contexto, una de las principales dudas pasa por las entradas: cuándo se venderán, cuánto costarán y cómo conseguirlas.

Cuándo salen a la venta las entradas para Argentina vs Guatemala

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no oficializó la fecha de venta de tickets. Sin embargo, tomando como referencia partidos anteriores, se estima que la venta podría comenzar aproximadamente una semana antes del encuentro, es decir, alrededor del martes 24 de marzo.

Este esquema suele repetirse en los partidos de la Selección, donde el expendio se habilita entre siete y diez días previos al evento.

Dónde se pueden comprar las entradas

Al igual que en encuentros recientes, todo indica que las entradas se venderán de manera online a través de la plataforma DeporTick, el sistema habitual utilizado por la AFA.

En ese sitio, los usuarios deberán registrarse, completar sus datos y buscar el evento correspondiente una vez habilitada la venta. Además, se prevé que haya un límite de compra de hasta cuatro entradas generales por persona.

Cuánto costarían las entradas para el partido

Aunque los valores no fueron confirmados oficialmente, se pueden tomar como referencia los precios del último partido de la Selección en el país.

En ese caso, las entradas oscilaron entre los $90.000 para las populares y los $480.000 para las plateas más exclusivas.

El detalle estimado sería el siguiente:

  • Popular: $90.000

  • Popular menores: $29.000

  • Plateas: entre $158.000 y $480.000

Estos valores sirven como parámetro, pero podrían variar para este amistoso.

Dónde se jugará el amistoso entre Argentina y Guatemala

Otro punto clave es la sede. El habitual escenario de la Selección, el Estadio Monumental, no estará disponible debido a recitales de AC/DC.

Entre las alternativas aparecen La Bombonera y el Estadio Madre de Ciudades, aunque la intención sería no alejarse demasiado de Buenos Aires.

La confirmación oficial del estadio se espera en los próximos días.

Con el partido cada vez más cerca, la expectativa crece entre los hinchas, que aguardan la habilitación de la venta para asegurarse un lugar y volver a ver en acción al equipo campeón del mundo en suelo argentino.

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