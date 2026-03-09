Semana decisiva para la Finalissima: qué puede pasar con el partido entre la Selección Argentina y España

La Confederación Asiática de Fútbol anunció el aplazamiento de los encuentros programados para el domingo y el lunes en torneos continentales. La medida afecta a tres competencias principales: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

A esto se suma la suspensión de distintas ligas nacionales en países como Israel, Irán y Qatar, entre otros, que también debieron interrumpir su calendario deportivo tras el inicio del conflicto.

Incluso otras disciplinas se vieron afectadas. El torneo juvenil de básquet Next Generation que se disputaba en Abu Dabi fue cancelado de forma definitiva por la Euroliga.

Qué dicen las federaciones y los organizadores del partido

Desde la Real Federación Española de Fútbol reconocen que todavía no hay una decisión tomada. Álvaro de Miguel, secretario general del organismo, explicó que el deseo sigue siendo disputar el partido ante Argentina, aunque advirtió que todavía es prematuro saber qué ocurrirá.

El dirigente remarcó que la prioridad es contar con garantías de seguridad antes de confirmar cualquier escenario. En ese sentido, señaló que los próximos días serán determinantes para definir si el encuentro se juega tal como estaba previsto o si se modifica el plan original.

Por su parte, la UEFA indicó que por ahora no se está evaluando una sede alternativa. El organismo europeo mantiene conversaciones con los organizadores qataríes y destacó el esfuerzo que se está realizando para intentar sostener el evento.

¿Existe la posibilidad de cambiar la sede de la Finalissima?

Aunque oficialmente no se confirmó ninguna alternativa, el propio entrenador de España, Luis de la Fuente, reconoció que una de las opciones en análisis sería trasladar el partido a otro país si la situación en Qatar no se normaliza.

El técnico explicó que lo ideal sería que el conflicto se detuviera y que el encuentro pudiera jugarse según lo previsto. Sin embargo, también admitió que, si el escenario no mejora, buscar otra sede podría ser una solución para evitar la cancelación del evento.

En principio, el partido estaba pensado como una gran celebración futbolística en el estadio Lusail, que tiene capacidad para casi 89 mil espectadores. De hecho, las entradas se habían agotado rápidamente y todo estaba listo para el esperado cruce entre los campeones de América y de Europa.

Ahora, el desarrollo del conflicto en Medio Oriente mantiene en suspenso la organización del partido y obliga a las autoridades deportivas a evaluar diferentes escenarios antes de tomar una decisión definitiva.