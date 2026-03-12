La inesperada sede que propuso España para la Finalissima ante la Selección Argentina

Ante este panorama, surgió la posibilidad de trasladar el encuentro a otro país.

Qué estadio propuso España para recibir la Finalissima

Frente a esa incertidumbre, la Real Federación Española de Fútbol presentó formalmente la opción del Santiago Bernabéu como sede alternativa. El estadio del Real Madrid aparece como uno de los escenarios con mayor capacidad y visibilidad internacional para albergar un evento de esta magnitud.

De todas maneras, la propuesta todavía debe recibir el visto bueno tanto de la Asociación del Fútbol Argentino como de las autoridades de Qatar, que originalmente habían sido designadas como organizadoras del partido.

Qué otras sedes se analizan para el partido entre campeones

A pesar de la propuesta española, la sede definitiva todavía no está confirmada. Entre las alternativas que se barajan también aparecen otras ciudades que podrían funcionar como terreno neutral.

Entre ellas figuran Londres, que ya fue anfitriona del evento en su edición más reciente, además de Miami y la posibilidad de organizar el encuentro en Marruecos.

La Finalissima actual será la segunda edición en el formato moderno del torneo. La primera se disputó en 2022 en el Estadio de Wembley, donde la Selección argentina se impuso por 3-0 frente a Italia.

El antecedente del certamen, que enfrenta a los campeones de América y Europa, se remonta a la antigua Copa Artemio Franchi. Esa competencia tuvo dos ediciones previas: en 1985, cuando Francia derrotó 2-0 a Uruguay, y en 1993, cuando la Selección argentina igualó 1-1 con Dinamarca y se impuso 5-4 en la definición por penales.