Deportes
Finalíssima
España
FÚTBOL

La inesperada sede que propuso España para la Finalissima ante la Selección Argentina

La Federación Española de Fútbol planteó una nueva alternativa para disputar el partido entre los campeones de América y Europa ante la incertidumbre por la situación en Qatar.

La inesperada sede que propuso España para la Finalissima ante la Selección Argentina

La sede de la próxima Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de América y Europa, atraviesa un momento de incertidumbre. En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol propuso que el encuentro se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario emblemático del fútbol mundial ubicado en Madrid.

image

El encuentro, previsto para el 27 de marzo, tendrá como protagonista a la Selección Argentina, vigente campeona de América, frente al seleccionado campeón de Europa, es decir, España. Sin embargo, la sede originalmente elegida para el partido quedó en duda en los últimos días.

Por qué está en duda la sede original de la Finalissima

Inicialmente, el partido estaba programado para disputarse en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail. Ese estadio fue el escenario de la final del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, lo que lo convertía en una sede simbólica para un duelo entre campeones continentales.

Sin embargo, la situación cambió debido al contexto internacional. En Qatar se decidió paralizar las competiciones por motivos de seguridad en medio de la guerra en Medio Oriente, marcada por los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias posteriores que involucraron a países vecinos.

Ante este panorama, surgió la posibilidad de trasladar el encuentro a otro país.

Qué estadio propuso España para recibir la Finalissima

Frente a esa incertidumbre, la Real Federación Española de Fútbol presentó formalmente la opción del Santiago Bernabéu como sede alternativa. El estadio del Real Madrid aparece como uno de los escenarios con mayor capacidad y visibilidad internacional para albergar un evento de esta magnitud.

De todas maneras, la propuesta todavía debe recibir el visto bueno tanto de la Asociación del Fútbol Argentino como de las autoridades de Qatar, que originalmente habían sido designadas como organizadoras del partido.

Qué otras sedes se analizan para el partido entre campeones

A pesar de la propuesta española, la sede definitiva todavía no está confirmada. Entre las alternativas que se barajan también aparecen otras ciudades que podrían funcionar como terreno neutral.

Entre ellas figuran Londres, que ya fue anfitriona del evento en su edición más reciente, además de Miami y la posibilidad de organizar el encuentro en Marruecos.

La Finalissima actual será la segunda edición en el formato moderno del torneo. La primera se disputó en 2022 en el Estadio de Wembley, donde la Selección argentina se impuso por 3-0 frente a Italia.

El antecedente del certamen, que enfrenta a los campeones de América y Europa, se remonta a la antigua Copa Artemio Franchi. Esa competencia tuvo dos ediciones previas: en 1985, cuando Francia derrotó 2-0 a Uruguay, y en 1993, cuando la Selección argentina igualó 1-1 con Dinamarca y se impuso 5-4 en la definición por penales.

