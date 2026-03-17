La Selección Argentina confirmó un amistoso tras la cancelación de la Finalissima: cuándo y contra quién juega

Tras la cancelación de la Finalissima, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconfiguró la agenda de la Selección Argentina y confirmó que el equipo disputará un amistoso frente a Guatemala el próximo martes 31 de marzo.
La AFA reorganizó el calendario de la Selección Argentina tras la suspensión del duelo con Italia y confirmó un amistoso ante Guatemala, mientras define la sede del encuentro.
Tras la cancelación de la Finalissima, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconfiguró la agenda de la Selección Argentina y confirmó que el equipo disputará un amistoso frente a Guatemala el próximo martes 31 de marzo.
El cambio de planes implica que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en el país y llevará adelante una semana de entrenamientos intensivos en el predio de Ezeiza, con el objetivo de mantener ritmo de competencia de cara a los próximos desafíos internacionales.
La suspensión del duelo que iba a enfrentar al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa obligó a reorganizar el calendario. Ante este escenario, el cuerpo técnico optó por sostener la actividad con una concentración en el país y la disputa de un partido amistoso.
El objetivo principal es que el plantel continúe en competencia y no pierda rodaje en la antesala del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde la AFA confirmaron que en los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de entrenamientos, la lista de convocados y la sede definitiva del encuentro.
Uno de los puntos a resolver es el estadio. En principio, la Selección argentina no podrá utilizar el Estadio Monumental, habitual escenario de local, ya que se encuentra reservado para un recital de AC/DC.
Frente a esta situación, la AFA analiza alternativas. Entre las opciones aparecen La Bombonera y el Estadio Madre de Ciudades. Sin embargo, la intención sería evitar traslados largos y mantener la logística cerca del predio de Ezeiza.
La decisión final se comunicará en los próximos días, en función de la disponibilidad y la organización del evento.
El plan contempla una semana completa de trabajos en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico buscará ajustar detalles y evaluar a los futbolistas convocados.
El amistoso ante Guatemala servirá como cierre de esa concentración y como una nueva oportunidad para sostener la competitividad del equipo en un año que estará marcado por la preparación hacia la próxima Copa del Mundo.
De esta manera, más allá de la cancelación de la Finalissima, la Selección argentina mantendrá su actividad y continuará con su planificación deportiva sin salir del país.