La Selección Argentina confirmó un amistoso tras la cancelación de la Finalissima: cuándo y contra quién juega

Desde la AFA confirmaron que en los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de entrenamientos, la lista de convocados y la sede definitiva del encuentro.

Dónde jugará la Selección argentina ante Guatemala

Uno de los puntos a resolver es el estadio. En principio, la Selección argentina no podrá utilizar el Estadio Monumental, habitual escenario de local, ya que se encuentra reservado para un recital de AC/DC.

Frente a esta situación, la AFA analiza alternativas. Entre las opciones aparecen La Bombonera y el Estadio Madre de Ciudades. Sin embargo, la intención sería evitar traslados largos y mantener la logística cerca del predio de Ezeiza.

La decisión final se comunicará en los próximos días, en función de la disponibilidad y la organización del evento.

Cómo será la preparación del equipo de Scaloni

El plan contempla una semana completa de trabajos en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico buscará ajustar detalles y evaluar a los futbolistas convocados.

El amistoso ante Guatemala servirá como cierre de esa concentración y como una nueva oportunidad para sostener la competitividad del equipo en un año que estará marcado por la preparación hacia la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, más allá de la cancelación de la Finalissima, la Selección argentina mantendrá su actividad y continuará con su planificación deportiva sin salir del país.